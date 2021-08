OM Mercato : Longoria proche d’un coup exceptionnel en Italie !

Publié par JEAN-LUC D le 26 août 2021 à 07:35

Quelques jours seulement après avoir bouclé le transfert définitif de Pol Lirola avec la Fiorentina, Pablo Longoria, le président de l’ OM, s’attaque déjà à un autre dossier en Serie A. L’affaire serait même bien embarquée pour le club phocéen.

Mercato - OM : Longoria accélère pour un nouveau renfort

Après avoir déjà enregistré neuf recrues depuis le début du mercato, l’Olympique de Marseille ne semble toujours pas rassasié. Pablo Longoria et les siens cherchent encore à attirer d’autres nouveaux joueurs afin d’offrir à Jorge Sampaoli plusieurs options. Et d’après le journaliste Saber Desfrages, la nouvelle priorité du club olympien se nomme Adam Ounas. À un an de la fin de son contrat, l’ancien milieu de terrain offensif des Girondins de Bordeaux est un candidat au départ et le président marseillais veut en profiter pour tenter de le rapatrier en Ligue 1.

Selon le spécialiste mercato de Amazon Prime Vidéo, le président de l’OM discute depuis plusieurs semaines avec son homologue napolitain à propos de l’international algérien de 24 ans et les choses avancent plutôt bien. Les Marseillais sont confiants quant à l’aboutissement de ce dossier.

Naples donne son feu vert pour Adam Ounas

À la recherche d’un renfort offensif supplémentaire, l’Olympique de Marseille est sur le point de frapper un gros coup avec Adam Ounas. En effet, Gianluca Di Marzio confirme les négociations pour l’ancien ailier de Bordeaux. D’autant que le SSC Naples ne compte pas le laisser partir librement l’été prochain. Le club italien serait donc d’accord pour le laisser partir dans le cadre d’un prêt avec option d'achat. Également annoncé dans le collimateur du Torino, Adam Ounas a tranché et veut revenir en Ligue 1 pour évoluer sous le maillot de l’Olympique de Marseille. Après Pol Lirola, Adam Ounas pourrait ainsi être la dixième recrue de l’OM cet été. Affaire à suivre…