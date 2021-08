Stade Rennais Mercato : Man United, le verdict tombe pour Camavinga

Publié par Ange A. le 26 août 2021 à 11:55

L'entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, s’est exprimé sur la fin du mercato des Reds Devils. Cette sortie n’a pas de quoi inquiéter le Stade Rennais pour son crack Eduardo Camavinga.

Camavinga vers Manchester United, Solskjaer répond cash

Révélation du Stade Rennais lors de la saison 2019-2020, Eduardo Camavinga voit son nom associé à plusieurs grands clubs européens depuis son éclosion. Un temps envoyé au Real Madrid, le milieu de terrain du SRFC est aujourd’hui annoncé sur les tablettes du Paris Saint-Germain et de Manchester United. Dans les deux cas, il est considéré comme une alternative à Paul Pogba. Courtisan du milieu mancunien, le PSG a coché le nom du numéro 10 du Stade Rennais en cas d’échec dans le dossier Pogba. Quant aux Reds Devils, ils voient le Rennais comme le successeur de Pogba. Ole Gunnar Solskjaer s’est prononcé sur la suite du mercato de Man United. Le technicien norvégien a lâché une tendance claire concernant une arrivée de Camavinga à Old Trafford.

Le Stade Rennais tient une bonne nouvelle de Solskjaer

L’entraîneur de Manchester United ne devrait plus enregistrer de signature cet été. « Je ne pense pas qu’il va se passer grand-chose. Si quelque chose arrive, c’est un bonus. On ne sait jamais ce qui se passe dans le monde du football. Je suis content de ce que nous avons fait », a indiqué le coach des Reds Devils à la télévision norvégienne VGTV. Cette sortie a de quoi ravir le Stade Rennais qui peut donc espérer conserver Eduardo Camavinga une saison de plus. Le milieu de terrain devrait recevoir une proposition de prolongation de contrat, comme l’avait indiqué Nicolas Holveck. Le président du SRFC souhaite en effet prolonger son crack si jamais ce dernier n’est pas cédé cet été. Son contrat actuel expire en 2022. Pour Rennes, il est surtout hors de question de laisser filer sa pépite gratuitement dans un an.