PSG Mercato : Man United, discussions ouvertes pour Paul Pogba !

Publié par JEAN-LUC D le 21 août 2021 à 17:10

D’après les sources proches de Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo, le PSG n’a pas renoncé à recruter Paul Pogba cet été. En Angleterre, des négociations sont annoncées pour l’avenir du milieu de terrain de Manchester United.

Mercato PSG : Manchester United tient à Paul Pogba

Libre dans un an, Paul Pogba constitue une priorité pour le Paris Saint-Germain. S’il ne prolonge pas son contrat à Manchester United, le milieu de terrain français pourrait rejoindre le PSG avec la promesse d’un salaire hors de portée de certains concurrents, dont le Real Madrid. Mais à Manchester, les dirigeants des Red Devils font tout leur possible pour convaincre le champion du monde 2018 de prolonger son bail. Ole Gunnar Solskjaer l’a confirmé en conférence de presse.

« L’avenir de Pogba ? Il s'agit de négociations avec les représentants de Paul et le club. Nous travaillons ensemble maintenant », a déclaré l’entraîneur du vice-champion de Premier League, confirmant ainsi des négociations entre ses dirigeants et l’ancien milieu de terrain de la Juventus Turin en vue d’une éventuelle prolongation. Pendant ce temps, le PSG patiente et espère une ouverture pour la fin du mercato ou l’été prochain pour agir.

Le PSG attend une ouverture pour Paul Pogba

D’après les informations du journal L’Équipe, Leonardo et Nasser Al-Khelaïfi continuent de suivre la situation de Paul Pogba. Si les négociations avec la direction de Manchester United n’aboutissent pas à un accord et que le club anglais se décide finalement à vendre l’international français, le Paris Saint-Germain fera une offre pour le récupérer. Si la Pioche décide également d’honorer sa dernière année de contrat avant de quitter l’Angleterre, le club de la capitale compte aussi s’appuyer sur ses énormes moyens financiers pour lui proposer un salaire imbattable.

Le joueur ayant une préférence pour le championnat espagnol et en particulier le Real Madrid, un club dont il rêve depuis son jeune âge. Mais Paris compte sur la présence de Lionel Messi pour convaincre Pogba de la solidité de son projet. Affaire à suivre donc…