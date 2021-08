PSG Mercato : Guardiola annonce son départ, Pochettino en danger ?

Publié par JEAN-LUC D le 26 août 2021 à 20:55

Cible de longue date du PSG, Pep Guardiola vient d’annoncer ce jeudi qu’il ne compte pas s’éterniser à Manchester City. Une menace à venir pour l’avenir de Mauricio Pochettino sur le banc du Paris Saint-Germain ?

Pep Guardiola va quitter Manchester City en 2023

Arrivé en 2016 en provenance du Bayern Munich, Pep Guardiola ne terminera pas sa carrière d’entraîneur sur le banc de Manchester City. Après sept saisons passées dans le nord de l’Angleterre, l’ancien coach du FC Barcelone a ouvertement annoncé au micro de la chaîne ESPN Brasil qu’il ce compte pas poursuivre l’aventure avec les Citizens à l’issue de son contrat, soit le 30 juin 2023.

« Après sept ans dans cette équipe, je pense faire un break. J’aimerais entraîner une équipe nationale : sud-américaine, européenne… Je veux avoir l’expérience d’une Copa America. Le Brésil ? Je ne vois pas un étranger entraîner une équipe comme le Brésil », a déclaré l’entraîneur espagnol. À 50 ans, l’ancien milieu de terrain va donc tenter d’atteindre son ultime objectif avant de partir dans deux ans : remporter la Ligue des Champions avec les Skyblues. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain en vue de la succession de Mauricio Pochettino ?

Mercato PSG : Guardiola après Pochettino ?

Depuis plusieurs saisons, Pep Guardiola est régulièrement associé au Paris Saint-Germain. Considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs de la planète, le natif de Santpedor est un rêve pour le club de la capitale française. Toutefois, depuis qu’il a posé ses valises à Manchester City, Guardiola est carrément devenu intouchable pour le PSG. En effet, depuis son arrivée à Manchester City, Guardiola est devenu très proche des dirigeants des Émirats arabes unis ces dernières années, et le voir passer à l’avenir au Paris Saint-Germain, qui appartient au Qatar, était tout simplement impossible.

Mais le contexte peut nettement évoluer et le Catalan peut se laisser convaincre par un nouveau challenge en France. Surtout que le PSG fait partie des rares clubs capables de lui offrir toutes les commodités de travail dont il a besoin. Le tabloïd britannique The Times, mais également Guillem Balague, journaliste espagnol qui suit de près la carrière de Guardiola, assure que les chemins du PSG et de l’actuel coach de City pourraient se croiser dans un avenir pas très lointain. D’autant que le contrat de Mauricio Pochettino prend aussi fin le 30 juin 2023.