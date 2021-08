Ligue Europa : OL, tirage au sort, réactions de Juninho et Bosz

Publié par ALEXIS le 28 août 2021 à 03:55

L’ OL jouera dans le groupe A de la Ligue Europa, selon le tirage au sort effectué ce vendredi midi à Istanbul. Juninho et le coach Peter Bosz se sont prononcés sur les adversaires de leur équipe.

L' OL dans le groupe A avec Rangers, Sparta Prague et Brondby

Absent en compétition européenne la saison dernière, l’ OL fait son retour sur l’échiquier international cette saison, mais en Europa League. Selon le verdict du tirage au sort de ce vendredi, l’équipe de Jean-Michel Aulas affrontera les Rangers de Glasgow (Écosse), le Sparta Prague (République Tchèque) et Brondby IF (Danemark). Grâce à son coefficient le plus élevé à l’indice UEFA (76 000 points), l’Olympique Lyonnais était la plus grosse tête de poule parmi les 32 équipes qualifiées pour la compétition.

Juninho, « c’est un groupe très équilibré »

Juninho et Peter Bosz ont livré leur opinion sur les adversaires des Gones à l'issue du tirage au sort. « C’est un groupe très équilibré. Les matches face aux Rangers sont toujours difficiles. […]. Un déplacement à Prague est aussi toujours spécial. Je ne connais pas personnellement Brondby, mais c’est une équipe qui joue bien au ballon et qui veut toujours jouer vers l’avant, c’est intéressant. Seul le premier passera directement. C’est donc important de bien démarrer. Il faut respecter tous les adversaires, mais on peut terminer premier du groupe », a déclaré le directeur sportif de l' OL.

Peter Bosz, « ce sont de bons clubs, on n'a pas le choix »

« Ce sont des clubs connus. Rangers est depuis longtemps champion en Écosse, tout comme Brondby au Danemark. Le Sparta Prague est arrivé deuxième derrière le Slavia en République Tchèque. Ce sont de bons clubs. Je prends le tirage comme il est. On n'a pas le choix. On va se concentrer avant tout sur la Ligue 1 », a confié l'entraîneur de l' OL. La phase de poules se déroulera entre le 16 septembre et le 9 décembre 2021, puis suivront les 8es, quarts et demi-finales. Quant à la finale, elle se déroulera le 18 mai 2022 au Stade Ramón Sánchez Pizjuán de Séville en Espagne.