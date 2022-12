FC Nantes Mercato : Une cible de Marseille dans les plans du FCN

Publié par Thomas le 08 décembre 2022 à 15:47

Désireux de parfaire son milieu de terrain cet hiver, le FC Nantes aurait coché le nom d'un international finlandais, déjà pisté par l'OM et Nice.

Le Football Club de Nantes devrait se montrer actif cet hiver pour redynamiser un effectif en baisse de forme depuis la saison dernière. Si le club Jaune et Vert est parvenu à conserver ses principaux cadres comme Alban Lafont ou Ludovic Blas, son recrutement estival laisse néanmoins à désirer avec plusieurs échecs cuisants dans différents secteurs de jeu. Souhaitant insuffler plus d’impact dans son entrejeu, le FC Nantes ciblerait un milieu défensif pour l’hiver et aurait coché le nom d’un international finlandais.

FC Nantes Mercato : Le FCN veut recruter Glen Kamara

Son nom ne vous est pas étranger si vous avez suivi avec attention les dernières rumeurs de transfert en France. À 27 ans, Glen Kamara est apparu l’été dernier dans le viseur de plusieurs écuries de Ligue 1, dont l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice. Le joueur des Glasgow Rangers connaît une première partie de saison délicate en Ecosse alors qu’il était considéré comme l’un des meilleurs joueurs de son championnat l’exercice passé. Touché par une blessure qui lui aura fait manquer une bonne partie du mois d’octobre, le milieu de terrain a perdu en protagonisme chez les dauphins de Premiership.

À en croire les informations du journaliste Ignazio Genuardi, cette mauvaise passe devrait le pousser à quitter Glasgow cet hiver pour rebondir dans une nouvelle écurie. Sur ce dossier, le FC Nantes aurait affiché un intérêt prononcé mais serait rejoint par d’autres écuries européennes. Sous contrat jusqu’en 2025 chez les Rangers, Glen Kamara pourrait faire l’objet d’un prêt chez les Canaris qui ne peuvent se permettre en janvier de débourser les 8 millions d’euros, correspondant à sa valeur marchande. Dans le même temps, le FCN étudierait la signature de Grzegorz Krychowiak (FK Krasnodar) pour parfaire son entrejeu. L’ancien joueur du Paris Saint-Germain et du Stade de Reims a été contacté par son compatriote, Waldemar Kita, dans l’optique d’un prêt cet hiver.