17 avril 2023

Alors que l’ ASSE est toujours sur le marché en vue d'une potentielle vente, l’intérêt d’un nouvel investisseur est évoqué à l'AS Saint-Etienne.

Mise en vente depuis plusieurs années, l’ ASSE appartient toujours à Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, les deux actionnaires majoritaires. Et pour cause, plusieurs tentatives de rachat du club ligérien se sont soldées par des échecs. D’abord avec le groupe américain PEAK6 en mai 2018, puis dernièrement avec le milliardaire américain David Blitzer.

Par ailleurs, plusieurs autres investisseurs ont manifesté leur intérêt pour l'AS Saint-Etienne, sans toutefois satisfaire les attentes des deux propriétaires du club. Il s’agit entre autre d’Olivier Markarian (ex-patron de Markal), du cambodgien Norodom Ravichack ou encore du russe Sergei Lomakin, via Total Sports Investments.

Il y a quelques semaines, le président du directoire de l’ ASSE a fait un point sur le dossier de la cession du club. Il a confirmé que le club était toujours en vente. « La vente est toujours d’actualité avec KPMG qui a un mandat de notre part. Compte tenu de l’état dans lequel était le club, on a dit qu’on attendait […] une fois le championnat fini […] », a précisé Roland Romeyer.

Vente ASSE : Le milliardaire tchèque Kretinsky lorgnerait sur Saint-Etienne

Mais à un mois et demi de la fin de la saison, le média Entreprendre évoque un intérêt de Daniel Kretinsky, dont le projet est d’étendre sa toile en France. « Il se murmure qu’il étudie d’autres dossiers, notamment en France… Saint-Etienne ? », a lâché la source. Présenté comme un grand amateur de ballon rond, le milliardaire tchèque est le propriétaire du Sparta Prague (République tchèque) depuis 2004 et possède également 27 % des parts de West Ham en Premier League.

L’homme d’affaires de 47 ans, compté parmi les industriels les plus puissants d’Europe, détient 10 % du capital du groupe Casino, l’un des partenaires historiques de l’ ASSE, à travers Vesa Equity Investment. La fortune Daniel Kretinsky est évaluée à 8 milliards d’euros.