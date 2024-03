Un joueur du RC Lens en prêt en Écosse a contracté une grave blessure et sera indisponible jusqu’à la fin de la saison.

Coup dur pour un ailier du RC Lens en prêt !

Une pépite du RC Lens traverse une période difficile en Écosse. Les dirigeants du club artésien et ceux du Glasgow Rangers ont conclu un deal pour le transfert de l’ailier droit colombien Óscar Cortés. Il a rejoint le RC Lens en juillet 2023 en provenance du Millonarios pour une durée de cinq ans. En raison de la forte concurrence à son poste au sein de l’équipe de Franck Haise, le Colombien a eu du mal à s’imposer. Son temps de jeu est limité. Il a disputé quatre matchs avec le RC Lens et a marqué un but.

Óscar Cortés blessé et opéré

Óscar est ensuite prêté au Glasgow Rangers pour pouvoir trouver de temps de jeu et progresser. Il s’engage avec ce club écossais jusqu’à la fin de la saison avec option d’achat. Mais Óscar Cortés encaisse un coup dur. Il a été victime d’une grave blessure musculaire, et a subi une opération chirurgicale cette semaine. D’après les informations du journaliste colombien, Pipe Sierra, Óscar Cortés sera indisponible pendant au moins deux mois. Il ne pourra donc plus rejouer cette saison. Il a disputé 7 matchs avec le Glasgow Rangers et a inscrit un but. Óscar a été formé en Colombie au sein du club Millonarios FC.