OM Mercato : Marseille réactive la piste d'un international

Publié par ALEXIS le 30 juillet 2022 à 13:21

OM Mercato : Alors que l’Olympique de Marseille vient de recruter Nuno Tavares à Arsenal, une ancienne piste phocéenne se réchauffe.

OM Mercato : L'Olympique de Marseille relance le dossier Glen Kamara

L’ OM s’est offert les services de Nuno Tavares, un arrière gauche en provenance d’Arsenal. Dans la foulée de l’annonce officielle de la signature du Portugais de 22 ans, l’Olympique de Marseille a relancé l’une de ses plus anciennes pistes menant au milieu de terrain Glen Kamara. Selon les informations de 90min, le club phocéen figure parmi les nombreux courtisans du joueur de Glasgow Rangers. Pablo Longoria pousserait ses pions en toute discrétion pour attirer l’international finlandais (46 sélections) à la Commanderie.

Comme indiqué, ce n’est pas la première fois que l’ OM s’intéresse à Glen Kamara. Les Olympiens avaient déjà tenté de le recruter pendant le mercato estival 2020, mais en vain. Deux ans après, le joueur de 26 ans a un solide contrat en Écosse (jusqu'en 2025) et les clubs à ses trousses sont plus nombreux, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour Marseille.

Une forte concurrence sur le joueur des Rangers de Glasgow

La source révèle l’intérêt de trois clubs anglais : Nottingham Forest, Bournemouth et Brighton, mais aussi du RB Leipzig et de l'Eintracht Francfort en Bundesliga, le championnat d'Allemagne. Et ce n’est pas tout ! L’US Salernitana (promu en Serie A en 2021) et Galatasaray en Turquie, sont également sur les rangs pour s’attacher les services du milieu de terrain ciblé par l’ OM.

Face à ses concurrents, dont certains sont de taille, Pablo Longoria doit se montrer persuasif dans ce dossier qui s’annonce apparemment compliqué pour le président des Marseillais. Crack de l’équipe des Rangers, Glen Kamara a disputé 52 matchs la saison dernière, dont 28 en championnat et 14 en Ligue Europa, y compris en finale perdue contre l’Eintracht Francfort aux tirs au but (6-5), au stade Ramon Sanchez-Pizjuan de Séville. Notons que la valeur marchande du Finlandais est estimée à 7,5 M€.