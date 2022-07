OM Mercato : La nouvelle piste surprenante de Marseille au milieu

Publié par Timothée Jean le 29 juillet 2022 à 18:41

OM Mercato : À la recherche de la perle rare pour remplacer Boubacar Kamara, l'Olympique Marseille a activé une piste surprenante en Écosse.

OM Mercato : Le successeur de Kamara trouvé en Écosse

L’Olympique de Marseille peine jusqu’ici à remplacer Boubacar Kamara (22 ans), qui a rejoint gratuitement Aston Villa cet été. Malgré l’arrivée de six nouvelles recrues et la signature imminente de Nuno Tavares, l’ OM n’est toujours pas parvenu à combler le vide laissé par le départ du jeune tricolore. Toujours est-il que les dirigeants marseillais s'attèlent à cette tâche, aussi ardue soit-elle, pour renforcer l’entrejeu d’Igor Tudor avant la reprise du championnat. Plusieurs pistes sont explorées dans ce sens. Et selon les informations révélées par le média 90min, les Phocéens ont coché le nom de Glen Kamara, milieu de terrain des Glasgow Rangers, sur leurs petits papiers.

Le joueur de 26 ans sort d’une bonne saison dans le championnat écossais. Et ses performances remarquables dans l’entrejeu ne passent pas inaperçues. Selon la source, l’ OM n’est pas le seul club intéressé par le milieu de terrain écossais. Plusieurs cadors européens seraient aussi sur ses traces. Cette rude concurrence risque donc faire grimper son prix estimé à environ 7,5 M€. Les Marseillais devront ainsi se montrer très convaincants pour boucler sa signature. Mais en cas d’échec, les Marseillais ont déjà une solution de repli.

OM Mercato : D’autres pistes activées par Marseille

En effet, Glen Kamara n’est pas le seul milieu de terrain suivi de très près par l’Olympique de Marseille. Outre la piste menant à Jordan Veretout, l’ OM s’intéresserait aussi à Tanguy Ndombélé. Cela peut surprendre bon nombre de supporters, mais The Athletic l’assure, les Marseillais suivent bien la situation de l’international français à Tottenham. Si le joueur de 25 ans laisse planer le doute sur son avenir, les Spurs, eux, souhaitent se débarrasser de lui le plus rapidement possible.

L’Olympique de Marseille serait donc embuscade en vue de l’accueillir cet été. Toutefois, de nombreux obstacles se dressent sur le chemin des Marseillais. Le salaire conséquent de Tanguy Ndombélé et le prix exigé par Tottenham pour son transfert (60M€) restent hors de portée de l’ OM. C’est pourquoi les dirigeants marseillais devraient se tourner vers d’autres pistes.