ASSE Mercato : Porte de sortie trouvée pour un flop de Puel ?

Publié par ALEXIS le 28 août 2021 à 08:35

Revenu de prêt cet été, Jean-Philippe Krasso ne rentre toujours pas dans les plans du coach de l' ASSE. Il devrait repartir en prêt d’ici le 31 août, date butoir du mercato estival 2021.

ASSE : Jean-Philippe Krasso vers l'USL Dunkerque ?

Jean-Philippe Krasso a fait la préparation estivale avec l' ASSE. Il a même joué lors des matchs amicaux. Cependant, l’attaquant n’a pas réussi à convaincre Claude Puel de lui faire confiance. À trois jours de la fermeture du mercato de l’été, le N°14 de l’AS Saint-Étienne est annoncé sur le départ. Il devrait quitter encore le club ligérien sous la forme d’un prêt. Selon les informations de La Voix du Nord, l’USL Dunkerque en Ligue 2 a fait de l’avant-centre de Sainté sa priorité. Le Franco-Ivoirien, lui, cherche un nouveau club où il aurait du temps de jeu et devrait être intéressé par les offres qui vont arriver sur le bureau des Stéphanois ces derniers jours du marché des transferts. À noter que l’avant-centre de 24 ans est lié à l’ ASSE jusqu’en juin 2023 et vaut près d’un million d’euros sur le marché des transferts.

L'attaquant ivoirien en quête de temps de jeu

Recruté gratuitement à Épinal (National) à l’été 2020, Jean Philippe Krasso n’a pas satisfait les attentes du staff technique stéphanois, lors de la première demi-saison 2020-2021. Ainsi, il avait été prêté au Mans FC en National entre janvier et juin 2021. Revenu à l’ ASSE au terme de son contrat chez les Manceaux, le natif de Stuttgart ne fait pas partie des premiers choix de Claude Puel en pointe de l’attaquant. La preuve, il a joué seulement 9 minutes lors de la 1re journée de Ligue 1 cette saison et est resté sur le banc de touche lors des deux journées suivantes. Depuis sa signature chez les Verts en juillet 2020, Jean-Philippe Krasso a disputé 8 matchs, soit 236 minutes de jeu cumulées.