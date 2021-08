ASSE : Après Nice, Sainté en danger contre l’OM au Vélodrome ?

Publié par ALEXIS le 28 août 2021 à 21:15

L’ ASSE se déplace au Vélodrome pour affronter l’OM, ce samedi (21h). Un match sous tension après les incidents de Nice ? Timothée Kolodziejczak ne le pense pas !

ASSE : Kolodziejczak, « pas d’inquiétude après les incidents de Nice »

Après les incidents à Nice dimanche dernier, l’ OM reçoit l’ ASSE ce samedi, lors de la 4e journée de Ligue 1. Les Stéphanois doivent-ils avoir des appréhensions pour ce match du Vélodrome ? Non, selon le défenseur de l’AS Saint-Étienne, Timothée Kolodziejczak. Ce dernier reconnait certes que les supporters du Vélodrome sont chauds bouillants dans leur enceinte, mais il n’est pas inquiet. « Non, il n'y a pas d’inquiétude », a-t-il rassuré en conférence de presse d'avant-match.

« On n’a pas d’inquiétude même après ce qui s’est passé la semaine dernière, ce qui est d'ailleurs assez incompréhensible (les incidents) », a indiqué le Stéphanois. « On sait qu’il y a une grosse ferveur à Marseille, c’est un public chaud. Personnellement, j'ai l'habitude de jouer des matchs comme ça », a assuré le N°5 de l’ ASSE. Pour Timothée Kolodziejczak, « ce sera un beau spectacle, car le Vélodrome, c’est spécial ».

« Les jeunes sont pros pour vivre ces ambiances-là »

L’ ASSE a de jeunes joueurs dans son effectif qui vont découvrir la folle ambiance du stade de l’Olympique de Marseille. Toutefois, le défenseur des Verts estime qu’ils sont préparés à ce genre de match et d’environnement. « C’est vrai qu’il y a beaucoup de joueurs qui ont connu la Ligue 1 sans le public l'année dernière, mais je pense que ça ne les a pas atteints plus que ça. À Geoffroy-Guichard, je les ai vus assez détendus et libérés. Au Vélodrome, il y aura beaucoup de pression, mais les jeunes sont pros pour vivre ces moments-là. On joue au foot pour vivre ces ambiances-là », a souligné Kolodziejczak (29 ans).