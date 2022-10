ASSE Mercato : Un protégé de Dupraz signe en Allemagne

Alors que l' ASSE a été reléguée la saison dernière en Ligue 2, les artisans de la descente des Verts retrouvent des clubs.

Sans club depuis la fin de son aventure avec l' ASSE qui s'est soldée par une relégation du club ligérien en Ligue 2, Timothée Kolodziejczak vient de retrouver un club. À l'essai depuis quelques semaines avec le Schalke 04, le défenseur central de 31 ans semble avoir convaincu le club allemand de le conserver. En effet, le club promu en première division vient d'officialiser la signature de l'ancien joueur des Verts sur son site internet.

D'après le directeur sportif de Schalke 04, Rouven Schröder, l'ancien joueur de l' ASSE a "prouvé qu'il pouvait être un élément fiable" de la défense des Knappen. Sur son site internet, le club s'est félicité de la signature de Timothée Kolodziejczak qui portera les couleurs du club allemand jusqu'à l'issue de la saison étant donné qu'il a signé un contrat jusqu'en juin 2023. Un contrat court afin de se relancer en Allemagne pour celui dont l'aventure stéphanoise s'est mal terminée.

Grâce à la signature de ce nouveau contrat avec le Schalke 04, Timothée Kolodziejczak redonne un second souffle à sa carrière qui stagnait depuis la fin de son bail à l' ASSE. Sur le site officiel du club, le défenseur central formé à Lyon se réjouit de démarrer cette nouvelle aventure, dans un pays où il avait déjà fait une brève apparition.

"Je suis très heureux de faire maintenant officiellement partie du club. L’équipe m’a accueilli dès le premier jour; [...] Nous avons un certain nombre de matchs importants à venir et je vais tout donner pour aider l'équipe à réussir autant que possible."