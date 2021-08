OL Mercato : André Onana, les vérités de Bosz et Anthony Lopes

Publié par ALEXIS le 28 août 2021 à 23:15

Auteur d'un gros match, vendredi, à Nantes, Anthony Lopes a été félicité par Peter Bosz. Néanmoins, le nouveau coach de l' OL espère toujours l'arrivée d'André Onana pour apporter la concurrence au Franco-Portugais. D'ailleurs, ce dernier évoque la venue du portier de l'Ajax.

OL : Toujours des négociations pour Onana

L’ OL a gagné son premier match en Ligue 1 contre le FC Nantes (1-0), vendredi, grâce à des arrêts décisifs d’Anthony Lopes. Toutefois, l’arrivée d’André Onana est toujours d’actualité à Lyon. Jean-Michel Aulas et Peter Bosz ont confirmé le tendance. Le président de l’Olympique Lyonnais avait validé les négociations pour le transfert du gardien de but de l’Ajax Amsterdam, avant le match contre les Canaris. « Sait-on jamais, peut-être que les choses peuvent revenir au dernier moment, car on est d'accord avec l'Ajax et on était très proches d'un accord avec Onana », avait-il lâché. Vendredi soir, le dirigeant du club rhodanien a indiqué qu’il « travaillait sur une grosse arrivée » en cette fin du mercato estival.

Bosz attend André Onana, bien que satisfait de Lopes

Le nouvel entraîneur, lui est plus direct. Il est certes satisfait de la prestation d’Anthony Lopes, à la Beaujoire, mais il espère toujours l’arrivée du portier international camerounais. « ‘’Antho’’ est très important pour nous, pas seulement vendredi. Il a aussi très bien joué les matchs d'avant », a précisé dans un premier temps, avant d’annoncer la couleur : « c’est un bon gardien, mais dans les grands clubs, il n'y a pas qu'un bon gardien, il y en a plusieurs. […] Il n'y a aucun problème pour un grand gardien d'avoir de la concurrence ».

Anthony Lopes prêt pour la concurrence

Anthony Lopes va donc devoir composer avec un concurrent de taille si André Onana est recruté par l' OL. Il est d’ailleurs prêt à relever le défi de la concurrence. « Mon travail c'est d'être le plus décisif possible, d'être déterminant et de ne pas encaisser de but, ce qui a été fait vendredi soir », a-t-il rassuré. Le dernier rempart de l’ OL a précisé par ailleurs qu’il « n’envoie aucun aucun message » à personne, mais « se concentre plutôt sur ses performances ». Pour finir, l’international portugais a glissé : « le reste (la venue d'Onana, ndlr), je ne le contrôle pas, donc je me concentre et sur moi-même ».