Mercato OM : Nouvelle signature planifiée à Marseille ce dimanche

Publié par JEAN-LUC D le 29 août 2021 à 13:53

À trois jours de la fermeture du mercato estival, l’ OM continue son chantier de renforcement de l’équipe de Jorge Sampaoli. Pablo Longoria, le président du club olympien, a ainsi programmé une signature pour ce dimanche.

Visite médicale et officialisation imminente pour Amine Harit

Trois seulement après l’officialisation de sa dixième recrue de ce mercato estival avec le jeune avant-centre espagnol Pedro Ruiz venu du Real Madrid, Pablo Longoria vient conclure la venue d'un nouveau joueur. Arrivé samedi à Marseille et après avoir déjà rencontré plusieurs joueurs et dirigeants de l'Olympique de Marseille, en marge de la victoire contre l’AS Saint-Étienne (3-1, 3e journée de Ligue 1), Amine Harit va passer sa visite médicale aujourd’hui et s'engager dans la foulée avec la formation marseillaise.

L’ancien milieu de terrain offensif du FC Nantes arrive sous la forme d'un prêt en provenance de Schalke 04, relégué cette saison en deuxième division allemande. Parti de Nantes il y a quatre ans contre une enveloppe de 8 millions d’euros, l’international marocain ne parvient toujours pas à s’imposer à Schalke 04. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le club allemand, le joueur de 24 vient à Marseille dans l’espoir de se relancer en Ligue 1.

OM Mercato : Amine Harit prêté avec option d’achat ?

Si Amine Harit est déjà à Marseille et qu’il s’apprête à signer son contrat, les conditions de son prêt ne sont pas encore totalement élucidées. En effet, si RMC Sport assure que Pablo Longoria est parvenu à un accord incluant une option d’achat dans le contrat conclu avec la direction de Schalke 04, la presse allemande annonce un tout autre son de cloche. D’après Sky Sport Deutschland, le club de Gelsenkirchen a cédé provisoirement son milieu offensif à Marseille sans aucune option d’achat. Après Mattéo Guendouzi et Gerson, un nouveau joueur à vocation plus offensive débarque pour doubler le poste de Dimitri Payet.