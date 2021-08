Mercato OL : Le remplaçant de Marcelo trouvé, mais courtisé

Publié par Thomas le 30 août 2021 à 20:55

Après des débuts compliqués en Ligue 1 depuis la reprise, l’Olympique Lyonnais cherche à se renforcer dans tous les secteurs de jeu. Si la priorité de l’ OL semblait être depuis plusieurs jours, le recrutement d’un attaquant de haut niveau, il se pourrait que le club enregistre avant la venue d’un très bon défenseur central. Seul problème, le Real Madrid est aussi dessus.

OL Mercato : Lyon et le Real en lutte pour un défenseur de Porto

Après Emerson Palmieri et Xherdan Shaqiri, les Gones souhaitent renforcer leur effectif afin de faire mieux que la saison passée, où ils s'étaient hissés au pied du podium. Si le début du championnat a été laborieux (1 victoire, 2 nuls et 1 défaite), Peter Bosz reste confiant et continue de faire le forcing auprès de sa direction pour enrôler de nouveaux renforts. Si le dossier Sardar Azmounsemble compromis à cause de son club du Zénith, les Lyonnais pourraient se réconforter en s’attribuant les services de l'un des défenseurs les plus en vue du moment.

L’ OL aurait dans son viseur le défenseur central du FC Porto, Chancel Mbemba, capitaine des Léopards (République démocratique du Congo). Le joueur de 27 ans est une pièce maîtresse de l’effectif portugais. Porto attend de recevoir une offre des Gones, mais espère aussi une offensive d’un autre cador européen, qui n’est autre que le Real Madrid. Selon le site espagnol Fichajes.com, les Merengues supervisent aussi Mbemba et pourraient mettre des bâtons dans les roues lyonnaises à moins de 48 heures de la fin du mercato estival.

Une nouvelle déconvenue pour l' OL ?

Après le potentiel échec dans le dossier Azmoun en attaque, les Gones pourraient se prendre un nouveau revers dans leur piste défensive et cela à cause d’un détail. Comme l’indique le média ibérique, le défenseur congolais reste dubitatif sur une arrivée dans le Rhône car l’ OL n’est pas en lice pour la Ligue des Champions cette saison, une condition qui semble faire tanguer le joueur, qui pourrait finalement rallier l’Espagne.