OM Mercato : Pablo Longoria tente un gros coup en Serie A

À deux journées de la fermeture du mercato estival, Pablo Longoria, le président de l’ OM, s’attaque à un nouveau dossier en Serie A. La direction marseillaise souhaite recruter Steven Nzonzi de l’AS Rome.

Pablo Longoria ne l'a jamais caché. Le président de l'Olympique de Marseille sera toujours à l'affût pour « saisir les opportunités du marché » afin de renfoncer au mieux l’effectif marseillais. Ainsi, le dirigeant de l’ OM travaille d’arrache-pied pour attirer quelques renforts supplémentaires. Et ce lundi, à la surprise générale, Foot Mercato révèle que la direction marseillaise s’active en coulisses pour s’attacher les services de Steven Nzonzi.

L’international tricolore traverse actuellement une situation compliquée à l’AS Rome. Il ne rentre pas dans les plans de José Mourinho et la direction romaine envisage de se débarrasser de lui avant la fin du mercato estival. Cette décision pourrait l’inciter à quitter la Serie A cet été. Flairant la bonne affaire, le club marseillais s'est déjà positionné sur le dossier. Steven Nzonzi n’a plus qu’une année de contrat avec la Louve et l’ OM pourrait le récupérer à moindre coût. Selon la presse italienne, il suffirait d’un chèque de 1,2 million d'euros pour boucler son transfert. Un montant très accessible pour les phocéens.

Nzonzi, attention à la concurrence...

De retour à Rome à l’issue de son prêt au Stade Rennais, Steven Nzonzi pourrait donc retrouver la Ligue 1 cette saison. Mais l’Olympique de Marseille n’est pas le seul club français intéressé par le Champion du monde. Foot Mercato explique que le club phocéen devra également faire face à la rude concurrence du LOSC dans ce dossier.

Le longiligne milieu de terrain a également des touches à l’étranger. L’entraîneur Laurent Blanc songerait également à l’attirer à Al Rayyan au Qatar. Tandis que Watford serait également à l’affût pour le joueur de 32 ans. La fin du mercato s’annonce donc très mouvementée pour l’ancien Rennais.