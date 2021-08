Barça Mercato : C'est fait ! Un joyau s'envole en Allemagne pour 20M€

Publié par Thomas le 30 août 2021 à 18:25

Véritable dossier chaud de cette fin de mercato, le FC Barcelone va enfin se séparer de sa pépite Ilaix Moriba. Le milieu de terrain qui n’avait pas désiré prolonger au Barça a trouvé son prochain club. Il passera sa visite médicale demain. Une véritable déconvenue pour le club catalan, qui plaçait en lui de très gros espoirs.

C’est l’un des dossiers les plus sulfureux de ces dernières semaines en Espagne, et il est sur le point de se finaliser. Le jeune milieu de terrain, Ilaix Moriba, formé à la Masia, n’avait pas souhaité prolonger son aventure en Catalogne (fin de contrat en 2022), au grand désarroi de son entraineur Ronald Koeman, qui n’avait pas hésité à blâmer les représentants du joueur. « J’ai discuté avec Ilaix plus en tant que personne que joueur de football. Sa situation est horrible. Mon conseil à un joueur de 18 ans est que l’argent ne devrait pas être le plus important mais plutôt jouer des matchs. Ses représentants ont décidé autrement et je suis déçu de cela. »

Le club blaugrana avait alors entamé des discussions avec plusieurs prétendants dont le rival madrilène, pour conclure un transfert avant le 31 août. Si plusieurs clubs se montraient intéressés, Ilaix était cependant tombé d’accord avec une très belle écurie, le RB Leipzig.

Si tout semblait bouclé entre les deux parties, il ne restait alors que le Barça à convaincre. Pour rappel, le club espagnol désirait tirer un maximum de liquidités pour sa pépite. Si tout restait encore ouvert ces derniers jours, le journal Marca vient d’annoncer qu’un accord a été trouvé entre les Catalans et Leipzig, bouclant ainsi le dossier. Le club allemand va s’attribuer les services du très bon milieu espagnol, pour une somme avoisinant les 15-20 millions d’euros. Dans le même temps, les derniers dauphins de Bundesliga ont vu partir leur milieu offensif autrichien Sabitzer vers le Bayern Munich.