Real Mercato : Les Merengues vers un coup monumental au Barça

Publié par Thomas le 26 août 2021 à 13:25

En attendant Kylian Mbappé, le Real Madrid est en passe de réaliser un pied de nez incroyable à son plus grand rival le Barça. Alors qu’il semblait se diriger paisiblement vers le RB Leipzig en Bundesliga, le grand espoir du milieu blaugrana, Ilaix Moriba, pourrait finalement rejoindre Los Blancos, qui se sont immiscés dans la course au joueur, et qui se montrent très déterminés à l’enrôler.

Real Madrid Mercato : Le crack Ilaix se rapproche des Merengues

C’est un drôle de mercato que vit le Barça depuis quelques semaines. En proie à de gros soucis financiers, le club catalan a vu sa star de toujours Lionel Messi s’en aller après 21 ans de vie commune. En pleine reconstruction après ce douloureux évènement, le FC Barcelone a vu l’un de ses plus grands espoirs de la Masia décider de quitter le navire blaugrana, malgré une promesse de futur radieux au club.

Le milieu de terrain hispano-guinéen de 18 ans Ilaix Moriba est entré en conflit avec sa direction il y a peu, en décidant de ne pas prolonger son aventure au Barça. Selon son entraîneur, Ronald Koeman, ses agents auraient préféré l’aspect financier plutôt que sportif dans l’affaire. « J’ai discuté avec Ilaix plus en tant que personne que joueur de football. Sa situation est horrible. Mon conseil à un joueur de 18 ans est que l’argent ne devrait pas être le plus important mais plutôt jouer des matchs. Ses représentants ont décidé autrement et je suis déçu de cela. »

Un accord déjà établi pour le transfert d'Ilaix

Lié depuis plusieurs jours au club allemand du RB Leipzig, « Ilaix », comme il est appelé en Espagne, pourrait finalement rejoindre le Real Madrid comme l’avance Rudy Galetti. Le journaliste italien a dévoilé que Florentino Pérez est entré dans la danse pour recruter le joueur, et qu’un accord a déjà été établi avec le FC Barcelone. Le joueur, lui, n’a pas encore donné son accord aux Merengues, mais pourrait voir ses dirigeants le pousser vers son grand rival, contre toute attente.

Leipzig de son côté, avait eu l’accord verbal de Ilaix, mais voyait le Barça encore dubitatif quant à la somme proposée (8 millions d’euros). Le Real Madrid serait prêt à offrir un montant largement supérieur afin de boucler l’opération et réaliser un coup monumental. En attendant, Madrid prépare sa nouvelle offre pour Kylian Mbappé, on parle d’une somme proche des 220 millions d'euros censée faire plier les dirigeants parisiens.