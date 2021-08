FC Nantes Mercato : Un attaquant de Monaco en approche au FCN

Publié par ALEXIS le 31 août 2021 à 03:18

Le FC Nantes est sur le point de récupérer un attaquant en grande difficulté à l’AS Monaco. Sauf retournement de dernière minute, il devrait s’engager avec les Canaris, mardi.

Le FC Nantes et Monaco d'accord pour le transfert de Geubbels

En manque de temps de jeu à l’AS Monaco, Willem Geubbels devrait rejoindre le FC Nantes pour le reste de la saison 2021-2022. D’après les informations de L’Équipe, les deux clubs ont trouvé un accord pour le transfert du polyvalent joueur offensif (ailier ou avant-centre). « L’attaquant de 20 ans de l’AS Monaco devrait s'engager ce mardi avec Nantes. Son club et le FCN sont tombés d'accord pour le transfert du joueur avec option d'achat », a fait savoir le quotidien sportif.

Le joueur formé à Lyon n’a pas réussi à s’imposer dans l’équipe type monégasque depuis son transfert dans la Principauté, en juillet 2018. Ne rentrant pas dans les plans de l'entraîneur Niko Kovac, il devrait rejoindre les Canaris sous la forme d’un prêt avec une option d’achat de 6 M€ et un pourcentage lors de la future revente du N°13 de l’ASM, d'après la source.

Très prometteur à l'OL et flop à l'AS Monaco

Talentueux et très prometteur à l'Olympique Lyonnais, Willem Geubbels n'a pas pu justifier les 20 M€ investis par l' AS Monaco pour le recruter à Lyon. En trois saisons sous le maillot du club princier, il a pris part à 17 matchs pour un but inscrit. Avant son transfert sur la Côte d'Azur, il avait joué seulement 4 matchs avec l’équipe professionnelle de l’OL, dont 2 en Ligue 1. Il faut toutefois souligner que le natif de Villeurbanne a été gêné dans sa progression par plusieurs blessures. Sous contrat sur le Rocher jusqu’à fin juin 2023, il est coté à 6 M€ sur le marché des transferts.