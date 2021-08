OL Mercato : Bruno Guimarães confirme des intérêts étrangers

Publié par ALEXIS le 31 août 2021 à 16:25

Dès ses premières apparitions avec l’ OL en 2020, Bruno Guimarães a séduit plusieurs clubs qui le découvraient en Europe. Cet été, le milieu de terrain a été sollicité, comme il l’a confirmé à Globoesporte.

OL : Guimarães, « il y a eu des contacts avec mon agent »

Après une saison et demie à l’ OL, Bruno Guimarães (23 ans) a tapé dans l’oeil de clubs européens, dont Arsenal. Les Gunners ont tâté le terrain pour le Brésilien, mais n’ont pas fait d’offre concrète au club rhodanien. « Il y a eu des contacts avec mon agent. Ils m'ont sollicité... mais, il n'y a pas eu de proposition officielle », a-t-il fait savoir dans le média brésilien. Le milieu défensif rêve de jouer dans le championnat anglais un jour, mais nourrit une grande ambition avec l’Olympique Lyonnais d’abord.

« Mon objectif, et je l'ai fait comprendre à Juninho, est de gagner un titre ici, de réussir quelque chose, de me faire un nom à Lyon, mais je n'ai jamais caché mon désir de jouer en Premier League », a confié Bruno Guimarães.

Quelle est la valeur marchande du Brésilien ?

Bruno Guimarães a signé à l’ OL le 30 janvier 2020 et s’est ainsi lié au club jusqu’en juin 2024. Il totalise 49 matchs, toutes compétitions confondues, sous le maillot des Gones, pour 3 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Il s’est imposé dans l’entrejeu de l’équipe du coach Peter Bosz aux côtés de son compatriote Lucas Paqueta, avec qui il est complémentaire dans le système de jeu des Lyonnais. Outre Arsenal, le Borussia Dortmund et le FC Barcelone étaient aussi intéressés, un temps, par les services de l’ancien joueur de l’Athletico Paranaense (Brésil). Selon Transfermarkt, Bruno Guimarães vaut au moins 30 M€ sur le marché des transferts.