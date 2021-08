PSG Mercato : Nuno Mendes, Leonardo réalise un coup de maître !

Publié par JEAN-LUC D le 31 août 2021 à 21:25

À la recherche d’arrière gauche du calibre d’Hachraf Hakimi, Leonardo, directeur sportif du PSG, est entré en négociations avec le Sporting Portugal pour Nuno Mendes. Et aux dernières nouvelles, le club de la capitale a fait mouche dans ce dossier.

C’est un véritable coup de maître que vient de réaliser Leonardo. Après Achraf Hakimi sur le côté droit, le Paris Saint-Germain dispose désormais d’un latéral gauche du même calibre. En effet, d’après les toutes dernières informations du quotidien L’Équipe, le PSG a trouvé un accord avec le Sporting Portugal pour Nuno Mendes. Les deux clubs ont conclu le deal sous la forme d'un prêt d’une saison assorti d’une option d'achat fixée à 40 millions d’euros. Une information confirmée par le journaliste Ruben Uria qui assure que Leonardo a bel et bien bouclé le prêt avec option d'achat de l'international portugais de 19 ans.

Dans le même temps, Pablo Sarabia va rejoindre le Champion du Portugal sous la forme d'un prêt également. Les deux dossiers doivent désormais se finaliser avant ce mardi à minuit. De son côté, Fabrizio Romano est un peu moins affirmatif, mais assure que l’opération est quasiment bouclée. D'après le journaliste italien, Nuno Mendes est d’ores et déjà tombé d'accord avec le PSG.

Pablo Sarabia envoyé au Sporting Portugal

À en croire le quotidien espagnol Marca, Pablo Sarabia est très proche de rejoindre le Sporting Portugal sous la forme d'un prêt. Une tendance confirmée par L’Équipe qui ajoute qu'il reste quelques détails à régler avant de finaliser l'opération à l'image de l'inclusion d'une option d'achat ou non. Cela permettra au PSG d'économiser un salaire, et dans le même temps, Leonardo en profite pour négocier l'arrivée en prêt de Mendes. « Il reste encore quelques détails à finaliser (avec ou sans option), mais la transaction est en bonne voie », explique le journal madrilène. Pour rappel, le PSG était en concurrence avec Manchester United, Manchester City, le Real Madrid et le FC Barcelone sur ce coup.