OM Mercato : Longoria force une signature de dernière minute

Publié par Timothée Jean le 01 septembre 2021 à 11:59

Au lendemain de la fermeture du mercato estival, le président de l’ OM, Pablo Longoria, s’active toujours en coulisses pour régler certains dossiers. Et aux dernières nouvelles, la direction phocéenne devrait officialiser une signature dans les prochaines heures.

OM Mercato : Longoria proche de régler un dossier en attaque

Pendant plusieurs semaines, la fin du mercato estival de l’ Olympique de Marseille a tourné autour d’un objectif principal : attirer un renfort offensif pour compenser le départ de Dario Benedetto. Plusieurs pistes ont été activées dans ce sens, sans que cela n’aboutisse. Cependant, les dirigeants phocéens n’ont pas encore abandonné l'idée de recruter un « élément offensif ».

L’ OM a déjà bouclé le prêt d’Amine Harit. L’ailier droit de Schalke 04 est arrivé à Marseille le week-end dernier et s'est entraîné sous le maillot du club olympien. Pourtant, sa signature à Marseille n’a toujours pas été officialisée. Le club phocéen est actuellement bloqué par la DNCG, qui n'a encore pas validé le prêt de l'international marocain.

L’ OM espérait vendre quelques joueurs en vue de rentrer dans les clous de la DNCG et valider enfin le prêt de sa nouvelle arme offensive. Seulement, le club phocéen n’est pas parvenu à réaliser ces ventes dans les ultimes heures du mercato. Le doute plane donc encore sur le dossier Amine Harit. Son prêt à Marseille sera-t-il finalement annulé ? Pablo Longoria reste optimiste et aurait même trouvé la bonne formule pour régler ce dossier chaud.

Longoria a trouvé la solution pour valider le prêt d'Harit

RMC Sport révèle en effet que la direction de l’ OM a trouvé un accord avec Schalke 04 pour différer et étaler dans le temps la prise en charge du salaire d’Amine Harit. Grâce à ce montage financier, le club phocéen devrait finalement officialiser l’arrivée de son nouvel attaquant, alors que le mercato estival est officiellement terminé depuis minuit.

La radio sportive explique que l’ OM et la DNCG ont rendez-vous ce mercredi 1er septembre afin d’examiner ce montage financier. Le gendarme économique du football français rendra ensuite son verdict final à l’issue de cette rencontre. Et sur son compte Twitter, le journaliste Santi Aouna se montre très optimiste concernant l’issue de cette rencontre, assurant que la validation du prêt d'Amine Harit à Marseille ne serait plus qu’une « formalité ».