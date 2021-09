Bordeaux Mercato : Officiel, Lopez se sépare d’un indésirable

Publié par Timothée Jean le 01 septembre 2021 à 13:20

Arrivé en juillet 2019 en provenance de Young Boys de Berne, Loris Benito ne poursuivra pas son aventure chez les Girondins de Bordeaux. Le club bordelais vient d’officialiser la résiliation de son contrat.

Bordeaux Mercato : Loris Benito quitte les Girondins !

Depuis l’arrivée de Gérard Lopez à la tête du club, les Girondins de Bordeaux se sont montrés très actifs en coulisses sur le marché des transferts avec pas moins de six nouvelles recrues. Mais le club bordelais continue son opération dégraissage en interne pour se débarrasser de certains indésirables. Après le départ de Yacine Adli à l'AC Milan sous la forme d'un prêt, c’est au tour de Loris Benito de quitter le club au scapulaire cet été.

En effet, le latéral suisse n’avait plus qu'une année de contrat avec les Girondins de Bordeaux et a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec les Marine et Bleu d'un commun accord. « Le FC Girondins de Bordeaux annonce le départ de Loris Benito. Nous garderons un très bon souvenir de Loris et nous lui souhaitons plein de réussite dans la suite de sa carrière », a ainsi annoncé le club bordelais dans un communiqué.

Loris Benito vers un retour au bercail

Après deux saisons passées chez les Girondins de Bordeaux, le latéral gauche comptabilise 59 rencontres disputées pour une réalisation, toutes compétitions confondues. L’international suisse (13 sélections, 1 but) a notamment participé à l’Euro 2020 avec la Nati. Désormais libre de tout contrat, il devra trouver un nouveau club à la hauteur de ses ambitions afin de relancer sa carrière loin de la Gironde.

Ces dernières semaines, l’ancien joueur des Young Boys de Berne était annoncé vers un retour au bercail. Loris Benito pourrait donc rejondre gratuitement le FC Bâle, selon les informations de la presse helvète. Toutefois, rien n'est encore acté concernant sa future destination.