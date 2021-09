Mercato OL : C’est bouclé, Jérôme Boateng arrive à Lyon !

Publié par Timothée Jean le 01 septembre 2021 à 15:00

Au lendemain de la fin du mercato estival, l’ Olympique Lyonnais s’apprête à annoncer l’arrivée de Jérôme Boateng. Le défenseur allemand est attendu ce mercredi à Lyon pour passer sa visite médicale.

OL Mercato : Officialisation imminente pour Jérôme Boateng

L’Olympique Lyonnais touche au but pour Jérôme Boateng. À la recherche d'un élément capable de renforcer durablement et efficacement sa défense central, le club rhodanien a entamé des négociations pour faire venir le défenseur allemand. Le joueur de 32 ans est libre de tout contrat depuis son départ du Bayern Munich et l’OL a rapidement sauté sur l'occasion pour s’offrir gratuitement celui qui était considéré il y a quelques années comme l’un des plus grands défenseurs de la planète.

Le club olympien est même tout proche de conclure son transfert. RMC Sport assure en effet que l’OL, après des négociations intenses, est parvenu à trouver un accord contractuel avec l’ancien défenseur du Bayern Munich. La radio sportive assure même que Jérôme Boateng est attendu ce mercredi à Lyon afin de passer la visite médicale. Si tout va bien, l’officialisation de son transfert chez les Gones devrait tomber dans les prochaines heures.

Jérôme Boateng pour remplacer Marcelo à Lyon

Après un passage à Manchester City puis au Bayern Munich, Jérôme Boateng s’apprête donc à découvrir un nouveau championnat. Il y a deux ans en arrière, le défenseur central était proche de rejoindre le PSG. Le club parisien avait fait le forcing pour le déloger du Bayern, sans succès. La porte de Munich était restée fermée.

Aujourd’hui libre de tout contrat, le champion du monde 2014 s’apprête à découvrir la Ligue 1 sous les couleurs lyonnaises. Son transfert à Lyon sera un très gros coup. Jérôme Boateng devrait apporter toute son expérience à l’équipe de l’Olympique Lyonnais. Il devrait surtout remplacer Marcelo dans la défense lyonnaise. Le défenseur brésilien a été mis à l'écart du groupe entraîné par Peter Bosz suite à son comportement déplacé après le match contre Angers.