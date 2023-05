Sinaly Diomandé et Dejan Lovren étaient absents de l'entraînement ce matin avec l'OL. De quoi inquiéter Laurent Blanc avant Reims.

OL : Sinaly Diomandé et Dejan Lovren absents de l'entraînement

L'Olympique Lyonnais est décimé en défense. À deux jours de la réception de Reims, pour le compte de la 37e journée de Ligue 1, les Gones sont privés de Sinaly Diomandé et Dejan Lovren. La situation a de quoi inquiéter Laurent Blanc alors que l'OL doit impérativement s'imposer samedi.

Le défenseur croate s'est blessé lors du match face à Clermont il y a deux semaines. Il présente une lésion musculaire à la cuisse gauche et avait déjà été forfait pour la réception de Monaco vendredi dernier. Dejan Lovren ne devrait pas non plus être disponible face à Reims. De son côté, Sinaly Diomandé est victime de la même blessure, et sera aussi forfait pour le match de samedi. Le défenseur ivoirien avait été aligné au côté de Castello Lukeba lors de la victoire face à Monaco, et avait manqué son intervention qui avait coûté un but à l'OL.

Mamadou Sarr pour remplacer Sinaly Diomandé

Pour la séance collective de l'Olympique Lyonnais, délocalisée sur le terrain Gérard Houllier en raison de travaux, Diomandé a été remplacé numériquement par le jeune joueur de la réserve Mamadou Sarr. Le jeune joueur était le seul défenseur central présent en plus de Castello Lukeba et Jérôme Boateng, qui revient lui aussi d'une blessure.

Laurent Blanc devra vraisemblablement faire un choix samedi, entre titulariser un jeune joueur qui n'a jamais joué en professionnel ou aligner Jérôme Boateng, qui quittera l'OL dans un mois et qui n'a pas joué depuis le 4 février. À noter que Moussa Dembélé était également absent de la séance collective, et s'est entraîné seul avec les préparateurs physiques.