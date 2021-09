EDF : Rouge de Koundé, Deschamps convoque un grand espoir !

Publié par Thomas le 02 septembre 2021 à 12:35

Après un match décevant contre la Bosnie-Herzégovine, le sélectionneur des Bleus, Didier Deschamps, a pris une décision importante pour pallier à la suspension de son défenseur Jules Koundé. Replacé latéral en équipe de France, le Sévillan s’est fait expulser en début de deuxième mi-temps après un tacle dangereux sur Sead Kolasinac. L’occasion pour un grand espoir du football français de faire ses premiers pas dans la défense tricolore.

EDF : Didier Deschamps choisit Mukiele pour remplacer Koundé

Après les arrivées surprises hier de Mattéo Guendouzi et Adrien Rabiot pour pallier au forfait de Corentin Tolisso et de N'Golo Kanté, le sélectionneur des Bleus doit de nouveau convoquer un joueur, cette fois-ci dans le secteur défensif. Expulsé à la 51e minute après un tacle assassin, Jules Koundé laisse désert le flanc droit de la défense, un secteur déjà peu fourni en équipe de France.

Après Theo Hernandez, Aurélien Tchouaméni, Moussa Diaby et Jordan Veretout, Didier Deschamps a décidé d’appeler un 5e nouveau chez les Bleus, en la personne de Nordi Mukiele, véritable sensation en Bundesliga dans son club du RB Leipzig. Défenseur polyvalent, le natif de Montreuil dans la région parisienne était dans les petits papiers de DD depuis plusieurs mois. Après s’être illustré chez les -18 jusqu’aux espoirs, Mukiele devrait enfin connaître sa première cap chez les A samedi prochain contre l’Ukraine.

Des débuts à Laval jusqu’à l’explosion en Allemagne

Passé par le Paris FC, Nordi Mukiele fait ses débuts professionnels au Stade lavallois en 2014, à seulement 17 ans. Très vite remarqué par des clubs de Ligue 1, le défenseur signe au MHSC début 2017 pour 4 saisons et demie, et explosera aux yeux de l’Europe. Titulaire indiscutable sous les ordres de Michel Der Zakarian, Mukiele dispute 56 rencontres avec le club héraultais avant de se faire recruter pour un montant record au RB Leipzig. Pour 16 millions d’euros, Montpellier cède sa pépite au club allemand, où il formera une défense solide avec ses compatriotes Dayot Upamecano et Ibrahima Konate. Une sélection méritée pour Mukiele qui sort d’une saison pleine avec 3 buts et une passe décisive l’année dernière en Bundesliga.