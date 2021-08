OM Mercato : Le MHSC prêt à céder Andy Delort à une condition

Publié par Timothée Jean le 27 août 2021 à 13:55

Dario Benedetto parti à Elche, l’ OM a jeté son dévolu sur Andy Delort pour le remplacer. Les dirigeants marseillais ont même déjà bien travaillé sur la piste menant à l’attaquant de Montpellier HSC.

OM Mercato : Grosse offensive pour Andy Delort

L'Olympique de Marseille s'est mis au travail pour trouver le remplaçant de Dario Benedetto en cette dernière semaine du mercato. La direction marseillaise pense sérieusement qu’il est temps pour elle d’engager un nouvel avant-centre et le choix de Jorge Sampaoli s’est porté sur Andy Delort.

L’international algérien sort d’une excellente saison sous les couleurs de Montpellier HSC - 15 buts et 9 passes décisives en 30 rencontres de Ligue 1 - et souhaite relever un nouveau défi sous d’autres cieux. L’OGC Nice de Christophe Galtier a rapidement entamé des démarches afin d’arracher sa signature, mais sans succès. Les deux écuries ne sont pas parvenues à s’entendre sur les modalités et c’est là que les dirigeants marseillais ont flairé la bonne affaire.

L’ OM, qui a déjà les faveurs du buteur de 29 ans, a en effet intensifié les négociations ces derniers jours avec les dirigeants du MHSC afin de boucler son transfert le plus rapidement possible. Mais le deal est loin d’être acté. Car si Montpellier HSC a beau ouvert la porte pour son buteur, l’OM ne pourrait rafler la mise aussi facilement.

10 millions d'euros pour Andy Delort

Le président héraultais, Laurent Nicollin est d’accord pour céder son attaquant, mais pas à n’importe quel prix. Selon les informations de La Provence, le MHSC réclamerait pas moins de 10 millions d’euros pour le transfert de son buteur, dont le bail expire en juin 2024.

De son côté, l’ OM privilégie un prêt avec option d’achat pour Andy Delort. Il n’y a donc toujours pas d’accord entre les dirigeants Marseillais et Montpelliérains sur ce dossier. Du côté du joueur, l’idée d’un départ à Marseille représente une grosse possibilité et il pousserait en ce sens.