OM : La demande incroyable du président à Dimitri Payet

Publié par Thomas le 02 septembre 2021 à 14:06

Emmanuel Macron a convié ce mercredi Dimitri Payet et Pablo Longoria à un apéro dinatoire organisé à Marseille. Le président de la République, grand supporter de l’équipe phocéenne, en a profité pour discuter sur la situation de l’ OM avec une partie de la délégation marseillaise présente. Lors de ces échanges amicaux, Dimitri Payet s’est vu formuler une requête pour le moins surprenante, qui devrait plaire aux fans marseillais.

OM : Emmanuel Macron met la pression à Payet pour la saison

Comme le rapporte de nombreux médias, le président de la République a convié, lors d’un dîner organisé à Marseille, plusieurs membres de la délégation olympienne, dont le président Pablo Longoria et le milieu offensif Dimitri Payet. Cette rencontre inédite, organisée sur le très prisé fort d'Entrecasteaux, a permis au chef de l’Etat d’évoquer le mercato de l’ OM, très riche cet été, et de féliciter la gestion du club depuis quelques années, en soulignant que le club « va de l’avant, ne s’avoue jamais vaincu et cela colle à l’esprit de la ville ». Emmanuel Macron, dont l’amour pour le club olympien n’est plus un secret pour personne, a confié à Longoria et son staff, qu’il ne loupait aucun match et qu’il avait suivi attentivement le début de saison des Marseillais, ajoutant qu’il trouvait les joueurs très en forme.

Durant cet entretien complice, le chef d'État a tout de même tenu à fait une requête à Dimitri Payet et son président Pablo Longoria, pour un événement particulier de la saison. Ce dernier souhaite les voir "gagner la Coupe de France", en ajoutant en souriant "ce n'est pas drôle d'aller au Stade de France sans voir l'OM !".

Un cadeau offert au président

La délégation phocéenne a, pour marquer l’occasion, offert un maillot floqué "Macron" au chef d’État, qui s’est montré à la fois enchanté et embarrassé par ce présent. "J’accepte ce cadeau mais je vais avoir des problèmes avec les autres clubs."