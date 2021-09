PSG Mercato : L’arrivée d’une nouvelle star prévue pour l’hiver ?

Publié par JEAN-LUC D le 02 septembre 2021 à 15:21

À peine le mercato estival terminé que le PSG et son président Nasser Al-Khelaïfi se préparent déjà pour celui de l’hiver. Et aux dernières nouvelles, le club de la capitale concocterait une belle surprise pour ses nombreux supporters.

Mercato PSG : Une nouvelle star au Paris SG en janvier ?

Après un été de folie avec les arrivées de Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum et Nuno Mendes, le Paris Saint-Germain compte récidiver en janvier. En quête de sa première Ligue des Champions après d’immenses investissements depuis 2011 et l’avènement de QSI, le vice-champion de France en titre veut mettre toutes les chances de son côté pour cette saison. Déjà jalousé pour son effectif galactique, le PSG veut encore frapper très fort durant la prochaine période de recrutement de l’hiver.

En effet, d’après les révélations du journal transalpin Tuttosport, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo travaillent déjà pour une arrivée de Paul Pogba. En fin de contrat l’été prochain, le milieu de terrain de Manchester United peut effectivement bouger en janvier et les Rouge et Bleu veulent en profiter.

Paul Pogba a discuté avec Nasser Al-Khelaïfi

Toujours selon la source italienne, Paul Pogba aurait échangé dernièrement avec les dirigeants du Paris Saint-Germain. L’international français de 28 ans a réaffirmé son ambition de rejoindre l’équipe de Mauricio Pochettino. Après l’échec de cet été, Pogba n’est pas découragé et espère désormais que la direction de Manchester United acceptera d’ouvrir les négociations avec le Paris Saint-Germain.

Le Paris SG qui veut rassurer ses supporters sur sa volonté de bâtir son équipe avec une bonne dose de talents français serait prêt à faire les efforts nécessaires pour finaliser la venue de la Pioche dans cinq mois. D'autant que le Real Madrid, après avoir recruté l'ancien milieu de terrain du Stade Rennais Eduardo Camavinga cet été, ne ferait plus de Pogba une priorité.