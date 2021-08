PSG Mercato : Une arrivée surprise de Paul Pogba le 31 août ?

Publié par JEAN-LUC D le 29 août 2021 à 11:55

Avant l’arrivée de Lionel Messi à la surprise générale, Paul Pogba était la grande priorité du PSG. Mais à trois jours de la fermeture du mercato estival, la possibilité de voir débarquer le milieu de terrain de Manchester United à Paris existe toujours.

Paul Pogba sacrifié par Manchester United ?

Douze ans après avoir quitté Old Trafford et la Premier League pour le Real Madrid, Cristiano Ronaldo vient de faire son retour à Manchester United. Un retour qui pourrait toutefois obliger les dirigeants du club anglais à faire des sacrifices afin d’équilibrer les finances. En effet, le média ESPN explique que le retour de Ronaldo a gonflé la masse salariale des Red Devils, la star portugaise de 36 ans étant rémunérée à 30 millions d’euros annuels, soit le plus gros salaire du championnat anglais.

Le vice-champion de Premier League va donc devoir dégraisser pour équilibrer ses comptes. La chaîne sportive révèle ainsi que Paul Pogba étant toujours intransigeant concernant une éventuelle prolongation de son contrat qui expire dans un an est sur la liste des joueurs qui pourraient être sacrifiés pour consolider le retour de CR7 au plan financier.

Le Paris Saint-Germain pourrait alors se voir offrir un sacré boulevard pour le champion du monde 2018 dans les derniers instants du mercato estival. Une opportunité pour Leonardo à la condition que le Real Madrid parvienne effectivement à renflouer les caisses du PSG avec le transfert de Kylian Mbappé.

La vente de Mbappé pour le transfert de Pogba ?

L’arrivée de Lionel Messi a convaincu Paul Pogba de la solidité du projet parisien. Désormais, l’international français de 28 ans est plus que jamais déterminé à rejoindre l’équipe de Mauricio Pochettino. D’autant que son agent Mino Raiola n’a jamais caché son souhait de le voir quitter le nord de l’Angleterre pour la capitale française où Nasser Al-Khelaïfi lui a promis une belle commission s’il parvient à convaincre son poulain.

Mais une arrivée de la Pioche pourrait tout de même couter au PSG au moins 50 millions d’euros. Une somme que Leonardo pourrait obtenir de l’éventuelle vente de Mbappé au Real Madrid. En effet, The Athletic explique que si le Paris Saint-Germain accepte l’offre de 180 millions d’euros du Real Madrid pour son attaquant de 22 ans, Leonardo aurait les coudées franches pour convaincre Manchester United de lui céder Pogba dans les ultimes moments du mercato, soit le 31 août avant minuit.