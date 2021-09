PSG : Sampaoli, Di Maria lance déjà le Classico contre l’OM !

Publié par Timothée Jean le 02 septembre 2021 à 20:57

Dans une longue interview accordée à TyC Sports,Angel Di Maria n’a pas hésité à s’en prendre à l’actuel entraineur de l’ OM. L’attaquant argentin du PSG a vertement critiqué son compatriote Jorge Sampaoli.

Arrivé en mars dernier, Jorge Sampaoli n'a pas mis longtemps à imposer sa patte au sein de l'effectif de l’ OM. Sa méthode et sa vision du football ont conquis les supporters phocéens et les joueurs de l’ Olympique de Marseille. Toutefois, l’actuel entraineur du club phocéen ne pas fait l’unanimité dans le monde de football.

Jorge Sampaoli est en effet très réputé pour son tempérament de feu et son caractère rugueux. Il n’a pas toujours laissé de beaux souvenirs auprès de certains joueurs. C’est notamment le cas d’Angel Di Maria, qui a eu l’occasion de le côtoyer lors de son passage à la tête de l’Albiceleste. Et l’attaquant du PSG semble toujours très remonté contre son ancien entraineur.

« Je ne sais pas ce que je peux vous dire, car la vérité est que j’ai très bien commencé et mal fini avec lui. Il me traitait comme si j’étais l’un des meilleurs, mais après un seul match il m’a mis de côté pendant la Coupe du monde, sans me donner la moindre explication », a déclaré Angel Di Maria.

"Jorge Sampaoli est une personne étrange"

Pour l’attaquant parisien, Jorge Sampaoli est « une personne très étrange ». « Il a très bien commencé avec tout le monde et a très mal terminé avec tout le monde. Il s’est passé beaucoup de choses entre lui et Beccacece (le manager de la sélection), il n’y avait personne pour nous guider de la meilleure façon. C’était dommage parce que c’était la dernière Coupe du monde de Mascherano, et ça a fini par se passer de la pire des manières », a ensuite déclaré El Fideo.

Ce tacle appuyé d’Angel Di Maria ne devrait pas plaire à Jorge Sampaoli. Les prochaines retrouvailles entre les deux hommes promettent déjà d'être mouvementées, alors que le prochain Classico entre l'OM et le PSG aura le 24 octobre prochain dans le cadre de la 11e journée de Ligue 1.