OM Mercato : Longoria frappe fort, un ancien du PSG bluffé

Publié par Timothée Jean le 03 septembre 2021 à 16:34

Pour son premier mercato estival à la tête de l' OM, Pablo Longoria n'a pas chômé. Le dirigeant marseillais s’est montré hyperactif en terme de recrutement.

OM Mercato : Longoria entame une révolution à Marseille

Cet été, la direction de l’ Oympique de Marseille était très attendue sur le marché des transferts. Le club phocéen sort d’une saison 2020-2021 très compliquée et les supporters avaient de grosses exigences afin de voir leur club revenir dans le haut du tableau en Ligue 1. Nommé à la présidence de l’ OM en février dernier, Pablo Longoria avait beaucoup de pression sur les épaules. Mais le dirigeant espagnol, avec un budget limité, est parvenu à marquer les esprits.

Pablo Longoria et son équipe sont parvenus à boucler l’arrivée de dix nouveaux renforts. Les dirigeants de l’ OM ont notamment renforcé chaque secteur de jeu. Ce recrutement exceptionnel fait plaisir à certains observateurs. Et ce n’est pas Mickaël Madar, passé par le PSG entre 1999 et 2001, qui dira le contraire.

Mickaël Madar impressionné pour le recrutement marseillais

Désormais consultant pour Canal +, l’ancien Parisien s’est dit impressionné par le recrutement de l’ Olympique de Marseille. « Depuis le début de saison, c’est l’équipe qui m’impressionne le plus. Dans le jeu, je trouve que le dépassement de fonction, ils le font régulièrement. Que ce soit les centraux, les latéraux, les milieux de terrain, tout le monde va porter le danger devant. C’est homogène et tout le monde se bat, je trouve vraiment qu'il y a un bon état d’esprit à Marseille, contrairement aux années précédentes », a-t-il confié sur la chaîne cryptée.

Poursuivant, Mickaël Madar n’a pas tari d’éloges la stratégie de Pablo Longoria, qui nourrit de grandes ambitions à la tête du club phocéen. « Je retiens aussi leur mercato parce que je trouve qu’avec peu de moyens, Longoria a fait de bonnes choses. Avec Ünder à droite, De la Fuente à gauche, Gerson qui marque même s’il est un peu en dedans, derrière ça tient la route… Je trouve que c’est pas mal ce qu’il a fait », a reconnu l’ancien parisien pour le plus grand plaisir des supporters phocéens.