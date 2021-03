ASSE : Trêve, un feu vert accordé à un seul international ?

Publié le 21 mars 2021 à 09:00

Alors qu’une dérogation a été accordée aux internationaux pour la trêve internationale, l’ ASSE reste ferme. Conséquence, seul un élément de Claude Puel pourrait honorer les rendez-vous de sa sélection.

Une dérogation accordée aux internationaux hors UE

La décision de la LFP de retenir les internationaux hors UE durant la prochaine trêve internationale avait suscité des crispations. C’était notamment le cas d’Antonio Conceiçao. Le sélectionneur du Cameroun avait poussé un coup de gueule vu qu’il sera entre autres privé du Lensois Ignatius Ganago, de l’Angevin Stéphane Bahoken ou encore des Stéphanois Harold Moukoudi et Yvan Neyou. Au vu des critiques, le ministère des Sports a finalement accordé une dérogation à ces internationaux sous certaines conditions. « Les internationaux de retour de compétition officielle hors UE avec leur équipe nationale, française ou étrangère, sont exemptés de septaine dès lors que le respect d’un strict protocole sanitaire et médical est garanti [bulle + test PCR quotidien au retour en club]. Ils pourront donc s’entraîner et jouer sans application d’un délai de sept jours », indique le ministère.

Une situation délicate à l’ ASSE

Malgré l’assouplissement du ministère, l’AS Saint-Étienne n’entend pas céder facilement ses internationaux concernés. L’ ASSE pose notamment une condition pour pouvoir libérer ceux qui doivent sortir de l’Union européenne. Comme l’a indiqué un responsable stéphanois au Progrès, « les joueurs doivent emprunter un vol privé » pour rejoindre leurs sélections. Il importe donc aux sélections concernées de prendre en charge le déplacement des joueurs convoqués. Mais comme le journal régional l’assure, à ce jour, seul le Gabonais Denis Bouanga pourrait quitter l’Etrat durant la trêve internationale. « Seul Denis Bouanga, dont le Gabon est en discussion pour affréter un avion privé à ses joueurs, pourrait quitter la Loire », peut-on lire. Pour ainsi dire que ses coéquipiers africains tels que le Tunisien Wahbi Khazri, le Sénégalais Pape Cissé et les Camerounais Moukoudi et Neyou devraient rester dans le Forez.













Par Ange A.