Real Madrid Mercato : Camavinga, un dernier cadeau à Rennes !

Publié par Timothée Jean le 03 septembre 2021 à 23:14

Eduardo Camavinga a été transféré au Real Madrid dans les derniers instants du mercato estival. Et la nouvelle recrue madrilène n’a pas oublié son club formateur, le Stade Rennais.

Real Madrid : Le geste de Camavinga envers le Stade Rennais

Le géant espagnol n’a pas lâché prise. Si le Real Madrid a renoncé à faire venir Kylian Mbappé dès cette saison, le club madrilène a intensifié les négociations avec le Stade Rennais pour Eduardo Camavinga. Et après une longue période de suspense, les dirigeants madrilènes sont finalement parvenus à boucler la signature du prodige breton peu avant la fermeture du mercato estival.

Le milieu de terrain de 18 ans a quitté le Stade Rennais, à une année de la fin de son contrat, pour s’engager en faveur du Real Madrid. Il a signé un contrat de six ans avec les Merengues, soit jusqu’en juin 2027. La nouvelle recrue madrilène est attendue dans la capitale espagnole dans les prochaines heures. Toutefois, l'international espoir français (3 capes, 1 but) n'oublie pas pour autant son club formateur. Il a prévu d’effectuer un joli geste envers son ancienne écurie.

L'Équipe explique en effet qu’Eduardo Camavinga a prévu de distribuer 166 maillots de son nouveau club, le Real Madrid, aux employés du Stade Rennais dans les jours à venir. Un très beau geste dans le but de remercier ceux qui se sont si bien occupés de lui durant cette étape de carrière.

Camavinga a hâte de débuter à Madrid

Après le succès des Bleuets face à la Macédoine (3-0), jeudi soir, Eduardo Camavinga est revenu sur les conditions de sa signature. Le jeune joueur n’a pas caché sa joie de rejoindre son club de rêve et est impatient de débute sous ses nouvelles couleurs. « C’est un rêve… C'est beaucoup de joie, de fierté. J'ai hâte de découvrir le stade, qui est très impressionnant », déclarait Camavinga avant d’ajouter que « ce n'est pas parce que j'ai signé au Real que ça me donne un statut en plus. Je dois apporter mon expérience aux Espoirs, et ce sera pareil avec le Real Madrid qu'avec Rennes ».