Stade Rennais Mercato : Le salaire de Camavinga au Real dévoilé

Eduardo Camavinga a été transféré au Real Madrid dans les derniers moments du mercato estival. Le salaire de l’ancien milieu de terrain du Stade Rennais vient d’être dévoilé.

Camavinga a signé 6 ans avec un salaire évolutif

C’est la grosse surprise du mercato estival. Alors qu’il était parti pour honorer sa dernière année de contrat sous le maillot du Stade Rennais, Eduardo Camavinga a signé in extremis pour le Real Madrid le 31 août peu avant minuit. Outre l’énorme pas de géant que fait l’international français dans sa jeune carrière, le joueur de 18 ans s’offre également une belle revalorisation au niveau de ses émoluments. En effet, selon les renseignements recueillis par Defensa Central, l’ancien breton va percevoir par saison près 4 millions d’euros net.

Le média espagnol précise que ce salaire est la norme au Real Madrid pour les jeunes espoirs en devenir comme Vinicius Jr et Rodrygo. Toutefois, les revenus de Camavinga sont évolutifs et progressifs, sur la durée de son contrat. Le nouveau protégé de Carlo Ancelotti pourra donc revendiquer un meilleur salaire d’ici jusqu’en 2027, date d’expiration de son engagement avec les Merengues.

Camavinga dévoile les coulisses de son transfert

Après le succès de la sélection espoir des Bleus face à la Macédoine (3-0), jeudi soir, Eduardo Camavinga est revenu sur les coulisses de son transfert au Real Madrid. Annoncé au Paris Saint-Germain, qui ne s’est finalement pas manifesté, l’ancien protégé de Bruno Genesio avoue que les négociations avec la Maison-Blanche ont été très rapides.

« Comment avez-vous vécu les derniers jours ? Sereinement, avec tout ce qui s'est passé et mon transfert au Real Madrid. Ça s'est fait plutôt rapidement, à la veille de la fin du mercato. C'est beaucoup de joie, de fierté. Les copains m'ont chambré et sont contents pour moi. C'est un rêve, tout joueur aimerait jouer au Real Madrid et je suis aussi content d'être avec les Espoirs et de retrouver les copains. Ça fait plaisir d'avoir la victoire », a confié un Eduardo Camavinga heureux de pouvoir porter la tunique madrilène à compter de cette saison 2021-2022, en conférence de presse.