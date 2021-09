PSG Mercato : 10M€, une première grosse signature déjà bouclée ?

Publié par JEAN-LUC D le 04 septembre 2021 à 14:05

Après un été de folie avec notamment l’arrivée de Lionel Messi, le PSG se prépare déjà pour les prochaines périodes de recrutements. Et aux dernières nouvelles, Leonardo travaillerait déjà sur un gros coup du côté de l’Italie.

Mercato PSG : Intérêt confirmé pour un milieu de Milan

Après Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Lionel Messi et Nuno Mendes, le Paris Saint-Germain n’est pas encore rassasié. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo veulent encore renforcer l’effectif de Mauricio Pochettino. Les dirigeants parisiens surveillent ainsi la situation de Franck Kessié selon La Gazzetta dello Sport. En fin de contrat avec l’AC Milan, le milieu de terrain ivoirien est en négociations avec sa direction en vue d’une prolongation.

Et alors que le joueur de 24 ans a refusé la dernière proposition du club lombard comportant un salaire de 6,5 millions d’euros annuels, le Paris SG serait prêt à le récupérer libre à la fin de la saison s’il venait à ne pas renouveler avec les Rossoneri. Après avoir recruté Gianluigi Donnarumma dans les mêmes conditions, les Rouge et Bleu seraient ainsi prêts à refaire le même coup à l’AC Milan dans un an. Une situation qui fait peur au club italien selon le média sportif. Surtout que le PSG proposerait un contrat en or à Franck Kessié.

Un contrat en or offert à Franck Kessié ?

La Gazzetta dello Sport assure que l’international ivoirien n’est pas insensible à l’intérêt du Paris Saint-Germain. Toujours à la recherche de son premier titre majeur, l’ancien milieu de terrain défensif de l’Atalanta Bergame se verrait bien intégrer l’équipe galactique de Mauricio Pochetino. Pour le convaincre de renoncer définitivement à la prolongation en Italie, le vice-champion de France proposerait à Franck Kessié un salaire de 10 millions d’euros par saison, bonus compris.

Pour s’assurer ce gros coup, Leonardo envisagerait même de négocier la signature d’un pré-contrat avec le joueur de l’AC Milan dès l’ouverture du mercato hivernal. Après Donnarumma cet été, un autre cadre de Milan pourrait débarquer à Paris dans un an.