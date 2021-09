LOSC Mercato : L’énorme regret de Jocelyn Gouvernnec cet été

Publié par Ange A. le 06 septembre 2021 à 00:17

Successeur de Christophe Galtier sur le banc du LOSC, Jocelyn Gourvennec a dressé le bilan du dernier mercato estival. L’entraîneur lillois a exprimé un gros regret.

Ce renfort espéré au LOSC par Jocelyn Gourvennec

À la suite d’Olivier Létang, Jocelyn Gourvennec s’est exprimé sur le mercato du Lille OSC. Le club nordiste n’a enregistré que trois nouvelles signatures cet été. Après son sacre en Ligue 1 la saison dernière, l’effectif du LOSC était parmi les plus courtisés sur le marché des transferts. Le club nordiste a notamment perdu Mike Maignan, Boubakary Soumaré et Luiz Araujo. Des départs qui ont été compensés, sauf celui d’Araujo comme le souligne le technicien nordiste. « Au final, on a conservé tout le monde à part Maignan et Soumaré qui ont été remplacés. On aurait pu remplacer le profil de Luiz Araujo. Mais on a des jeunes qui peuvent évoluer dans son registre de la profondeur », a déclaré le coach lillois à L’Équipe.

Dans sa sortie, Jocelyn Gourvennec regrette qu’un nouvel attaquant expérimenté n’ait pas rejoint le LOSC cet été. « C’était une période difficile sur le plan économique. On a tenté des choses. Pour différentes raisons, on n’a pas pu concrétiser. J’aurais aimé un élément offensif d’expérience en plus », a déploré l’entraîneur des Dogues.

Des débuts poussifs pour Gourvennec à Lille

Le mercato ayant fermé ses portes, Jocelyn Gourvennec espère maintenant enclencher une nouvelle dynamique avec le Lille OSC. « La situation était instable pour plusieurs raisons. Dans ces périodes, il y a toujours des joueurs qui sont sollicités ou pensent l’être », a souligné le technicien. Le champion de France en titre ne pointe qu’à la 10e place au classement après 4 journées de Ligue 1. Le LOSC a signé sa première victoire de la saison lors de la dernière journée contre le Montpellier Hérault (2-1). Le club nordiste va tenter d’enchaîner vendredi sur la pelouse du FC Lorient, actuel 7e du championnat.