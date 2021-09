Ex - Stade Rennais : Nzonzi vers une destination surprise

Publié par Ange A. le 06 septembre 2021 à 07:40

De retour à l’AS Rome cet été après une saison et demie au Stade Rennais, Steven Nzonzi est sur le départ. Pas dans les plans de José Mourinho, l’expérimenté milieu de terrain pourrait rejoindre Laurent Blanc.

Nzonzi en pleine galère après sa pige au Stade Rennais

Après une saison et demie au Stade Rennais, Steven Nzonzi a retrouvé l’AS Rome cet été. À un an de l’expiration de son contrat, le milieu de terrain est déjà sur le départ chez les Giallorossi. Avec l’arrivée de José Mourinho sur le banc romain, l’avenir de Nzonzi est compromis avec la Louve. Dans les derniers jours du mercato, il était d’ailleurs annoncé à l’Olympique de Marseille. Mais le club phocéen n’a pas dégainé d’offre pour le champion du monde 2018. Depuis son retour à Rome, il n’a pas été aligné par le Special One qui ne l’intègre pas dans ses plans. Un nouveau départ semble la seule issue pour l’ancien du SRFC. Lequel pourrait rebondir vers une destination exotique.

Direction le Qatar pour Steven Nzonzi

Après des prêts à Galatasaray et au Stade Rennais, Steven Nzonzi est annoncé dans le Golfe. Calcio Mercato et Goal révèlent en effet que le milieu de 32 ans va poser ses valises au Qatar. Il devrait rejoindre Al-Rayyan, club entraîné par Laurent Blanc. L’ancien sélectionneur des Bleus est assisté dans ses fonctions chez les Qataris par Franck Passi. Le milieu de terrain aurait déjà donné son accord pour rejoindre la formation qatarie. Reste maintenant à savoir sous quelle forme il va quitter l’AS Rome qu’il a rejoint en 2018 contre 28 millions d’euros.