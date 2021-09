OL Mercato : Real Madrid, Karim Benzema lâche une petite bombe !

Publié par JEAN-LUC D le 07 septembre 2021 à 09:42

Douze ans après son départ de l’OL pour le Real Madrid, Karim Benzema va faire son grand retour ce mardi soir à Lyon à l’occasion du match de l’équipe de France face à la Finlande, en éliminatoires pour la Coupe du monde 2022. Quelques heures avant cette rencontre, l’attaquant madrilène a répondu concernant un éventuel come-back chez les Gones.

Karim Benzema ne ferme pas la porte à Lyon

Parti en juillet 2009 contre un chèque de 35 millions d’euros, Karim Benzema revient à Lyon avec les Bleus de Didier Deschamps. Si le président Jean-Michel Aulas rêve de le voir revenir terminer sa carrière dans son club formateur, le numéro 9 du Real Madrid assure désormais que ce n’est pas impossible. Encore lié aux Merengues jusqu’en 2023, le joueur de 33 ans n’exclut pas un retour à Lyon s’il se sent encore capable de rendre service à 35 ans révolus.

« J’ai un contrat au Real Madrid, je m’y sens super bien. Après ? Je ne sais pas, parce que je prends année par année. Si je me sens bien, je continue dans le foot, et si je ne me sens pas bien, on verra. Mais là, j’ai encore deux bonnes années au Real devant moi », a déclaré Benzema dans une interview accordée au journal Le Progrès. Décisif sous le maillot madrilène, l’enfant de Lyon n’a aucune raison de penser à un départ. D’ailleurs dans le Rhône, tout le monde ne croit pas trop au retour de KB9.

Lacombe ne se fait pas trop d’illusions pour Benzema

Ancien joueur et dirigeant de l’Olympique Lyonnais, Bernard Lacombe considère le retour de Karim Benzema comme un « clin d'oeil », après avoir passé « des moments merveilleux » avec lui par le passé. « On a gardé contact. Karim nous a invités un jour avec des collègues à Madrid pour un match contre le Barça. Karim, c’est le joueur qui peut rassurer une équipe. On lui donne le ballon, il sait le garder pour que les autres viennent autour de lui. Et si une ou deux occases se présentent, il est capable d’actions merveilleuses. Il fait partie des immenses joueurs du championnat espagnol », s’enflamme l’ancien conseiller de Jean-Michel Aulas.

Toutefois, Lacombe ne se fait pas trop d’illusions concernant un possible retour de l’attaquant des Merengues. « Beaucoup de gens disent qu’il va peut-être revenir après sa carrière, moi je ne pense pas qu’il revienne parce qu’il joue dans le plus grand club du monde et il a envie de finir en beauté », explique l’ancien dirigeant lyonnais avant d’ajouter : « en plus, ses revenus au Real Madrid sont très élevés, et ce serait difficile pour nous… » En attendant, les supporters lyonnais seront nombreux ce soir au Groupama Stadium pour applaudir la fierté de toute une région.

Top 10 des meilleurs transferts du mercato estival