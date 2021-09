Barça Mercato : Koeman sur le départ, une légende du club arrive

Publié par Thomas le 07 septembre 2021 à 12:02

Malgré une bonne entente avec sa direction et notamment avec le président Joan Laporta, l’entraîneur néerlandais Ronald Koeman est plus que jamais sur la sellette au FC Barcelone. Selon la presse espagnole et notamment la Onda Cero, de gros doutes subsistes encore en interne, et des premiers contacts auraient été établis avec une légende du Barça, reconverti entraîneur il y a peu.

Barça Mercato : Une légende pour remplacer Koeman

Au sein du Barça, la tempête semble passée, après un mercato douloureux qui a vu notamment le départ de sa star de toujours Lionel Messi. Si le club catalan semble s’être reconstruit depuis le début de la saison, avec notamment un Memphis Depayen grande forme, certains problèmes subsistent et gênent l’harmonie du club. Avec une dette estimée à plus de 1,3 milliards d’euros, les Blaugranas ont dû se séparer dans les derniers jours du mercato de l’attaquant tricolore Antoine Griezmann (retourné en prêt à l’Atlético), du défenseur Emerson, pourtant recruté quelques mois plus tôt et plus récemment du milieu de terrain bosnien Miralem Pjanic (Besiktas).

Selon la Onda Cero et la journaliste Maria Garrido, le FC Barcelone pourrait se séparer prochainement de son coach Ronald Koeman. Si le début de saison est plutôt bon, plusieurs internes du club auraient de gros doutes quant à la capacité du Néerlandais à gérer l’effectif blaugrana. La gestion du dossier Umtiti a par exemple laissé beaucoup de traces au sein de l’écurie catalane. Poussé vers la sortie tout l’été, le joueur avait finalement été conservé par le Barça mais était depuis écarté par Koeman de l’effectif.

Des premiers contacts ont été établis avec la légende du club Xavi Hernández, actuellement entraîneur du club de Al Sadd au Qatar. L’ancien milieu de terrain star de la Roja est pressenti depuis plusieurs mois pour reprendre la tête du Barça, club où il a écrit les plus belles pages de sa carrière. De son côté, l’entraineur néerlandais, arrivé l’année dernière en Catalogne, voit les prochaines rencontres du FCB comme déterminantes pour son avenir. Du côté des fans, un retour de Xavi au Barça serait reçu comme une super nouvelle.