Barça Mercato : Griezmann s'en va, le vestiaire jubile !

Publié par Thomas le 03 septembre 2021 à 15:54

Véritable bombe de cette fin de mercato estival, le retour de l’attaquant des Bleus, Antoine Griezmann, à l’Atlético de Madrid a eu le mérite de cliver encore plus l’opinion publique. Après deux saisons en dents de scie au FC Barcelone, le Français part sans n’avoir réellement su convaincre les supporters blaugranas, qui lui reprochaient il y a peu le départ de leur idole Lionel Messi. Dans le vestiaire du Barça, les réactions au départ de Griezmann ont été pour le moins surprenantes.

Barça Mercato : La drôle de réaction du club après le départ de Griezmann

Le retour d'Antoine Griezmann chez les Colchoneros a soulagé considérablement l’économie du Barça, qui, depuis plusieurs mois, croule sous des dettes colossales, estimées à plus de 1,3 milliards d’euros. Les Blaugranas ont pu réduire leur masse salariale et bénéficieront même d’un retour sur investissement de 40 millions d’euros si le joueur joue plus de 50 % des rencontres avec l’Atlético.

Sportivement, le Français aura peiné à convaincre le public barcelonais, avec seulement 35 buts en 102 rencontres. Pire encore, il avait été sifflé par les fans du club après la non-prolongation de Léo Messi, preuve d’une relation au point mort entre l’attaquant et le club. Au-delà de ce désamour avec le public, Antoine Griezmann voyait aussi sa relation avec les dirigeants se détériorer petit à petit. Sous les ordres de trois entraîneurs au Barça (Valverde, Setién et Koeman), l’attaquant tricolore a toujours vu son poste de titulaire compromis et n’avait que très rarement été aligné dans sa position préférentielle, comme faux numéro 9. Selon le média catalan Sport, le vestiaire du FC Barcelone serait soulagé par le départ du Français et certains joueurs n’auraient d’ailleurs pas hésité à montrer leur joie.

Pourquoi ce désamour envers Griezmann ?

Tout remonte il y a 3 ans, en 2018, et la publication du documentaire « La Décision » où le joueur de 30 ans annonçait sa décision de rester ches les Rojiblancos malgré un fort rapprochement avec le club catalan. Finalement, il rejoindra Barcelone l’été suivant, un départ qui fera perdre de la crédibilité au joueur et qui se retrouvera dans une situation délicate vis-à-vis des deux clubs. Griezmann était revenu sur cet épisode en novembre dernier, sur la chaîne Movistar. « J’ai parlé avec Léo (Messi) quand je suis arrivé et il m’a dit que ça l’avait fait ch…, que ça lui avait fait mal, quand j’avais refusé de venir la première fois, parce qu’il avait fait des déclarations publiques et que j’avais dit non. » Son retour à l’Atlético semble pour lui synonyme de délivrance.