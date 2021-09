PSG Mercato : Après Messi et Ramos, un autre coup légendaire visé

Publié par JEAN-LUC D le 07 septembre 2021 à 00:10

Depuis son été de folie avec notamment Lionel Messi et Sergio Ramos, plus rien ne semble pouvoir arrêter le PSG. D’après la presse britannique, le club de la capitale est suspecté de vouloir frapper un très gros coup en Premier League.

Liverpool suspecte le PSG pour Mohamed Salah

Lié à Liverpool FC jusqu'au 30 juin 2023, Mohamed Salah est en négociations avec sa direction en vue d’une prolongation de son bail. Mais selon le journal The Sunday Mirror, les Reds peinent à convaincre leur attaquant de donner son accord pour signer le nouveau contrat qui lui est proposé. L’international égyptien de 29 ans se montrerait excessivement gourmand dans ses exigences financières.

Une situation qui fait penser aux dirigeants de Liverpool que le Paris Saint-Germain manoeuvre en coulisses pour faire traîner les choses et lancer une offensive l’été prochain, à un an du terme de l’engagement de l’ancien buteur de l’AS Roma. Pour rappel, le PSG fait partie des clubs qui suivent régulièrement la situation du protégé de Jürgen Klopp. D’autant que Doha aimerait recruter une star issue des pays du Moyen-Orient ou du Maghreb. En cas de départ de Kylian Mbappé à la fin de cette saison, le PSG pourrait effectivement tenter sa chance avec Mohamed Salah.

Nouvelle bataille en vue avec le Real Madrid ?

D’après le média britannique, Mohamed Salah réclame près de 580.000 euros par semaine, soit environ plus de 27 millions d'euros par an, ce qui ferait de lui le joueur le mieux payé de Premier League. Arrivé en 2017 en provenance de la Roma contre une enveloppe de 42 millions d’euros, le double Ballon d’Or africain (2017, 2018) émarge actuellement à 12 millions d’euros annuels, derrière Virgil Van Dijk et ses 13 millions faisant de lui le plus gros salaire de l’effectif du club de Liverpool. Reste maintenant à savoir si les dirigeants anglais accepteront les conditions de Salah où si le Paris SG va réaliser cet autre très gros coup après Lionel Messi et Sergio Ramos.