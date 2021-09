Barça Mercato : Gerard Piqué fait une annonce émouvante

Publié par Thomas le 07 septembre 2021 à 16:42

À 34 ans, et après 24 ans au FC Barcelone (entrecoupés de quatre saisons à Manchester United), le défenseur central espagnol Gerard Piqué a fait une annonce importante sur la suite de sa carrière. Très attaché aux valeurs du Barça et plus généralement aux valeurs catalanes, le joueur a notamment évoqué une fin de carrière plus proche que prévu.

Barça Mercato : Piqué se livre sur son avenir

Grand habitué des sorties médiatiques depuis plusieurs années, Gerard Piqué s’est cette fois-ci confié sur son avenir, délivrant certaines annonces chocs. Invité de l’émission espagnole La Sotana, l’emblématique défenseur du Barça a clamé tout haut son amour pour le club catalan, tout en évoquant une possible retraite sportive. Pour lui, il est impossible de raccrocher les crampons en dehors de son club de cœur.

« Je prendrai ma retraite au Barça. Cela pourrait être ma dernière saison, oui. J'y vais année après année, donc je ne peux pas assurer que je serai à 100 % la saison prochaine. Le jour où je vois que je ne peux pas tout donner à l’équipe, je m’en irai. »

Cette déclaration pourrait faire référence à plusieurs joueurs emblématiques du Barça comme Andrés Iniesta ou Xavi, qui avaient préféré s’exiler vers des destinations plus exotiques (Japon et Qatar) pour prendre une retraite dorée. Une décision qui avait créé la discorde au sein des fans blaugranas.

« Il a été l’un des plus mauvais que j’ai connu »

Gerard Piqué est notamment revenu durant l’émission sur le passage de flambeau délicat, de Josep Maria Bartomeu au président actuel Joan Laporta. « Je ne suis pas en mesure de dire s’il a été le plus mauvais président de l’histoire du Barça. Mais il a été l’un des plus mauvais que j’ai connu. Nous sommes tous coupables, mais ce qui est sûr, c’est que le club n’a pas pris la direction souhaitée par les Culés. » Pour rappel, le Barça se trouve actuellement avec une dette estimée à environ 1,3 milliards d’euros. Une situation critique, qui a notamment empêché la prolongation de Lionel Messi le mois dernier.