Barça Mercato : Un crack brésilien pisté pour remplacer Piqué

Publié par Jules le 10 novembre 2022 à 04:09

Le Barça doit rapidement remplacer le départ à la retraite de Gerard Piqué. Pour cela, les Blaugranas songeraient à un jeune défenseur brésilien.

Avec le départ à la retraite annoncé par Gerard Piqué, le Barça doit trouver un remplaçant au plus vite pour assurer une profondeur de banc suffisante suite au départ de l'international espagnol. Pour ce faire, les Blaugranas pensent à un jeune talent brésilien qui évolue du côté d'Almeria. Déjà évoqué lors du précédent mercato hivernal, Xavi n'aurait pas abandonné la piste menant à Kaiky, malgré son départ de São Paulo l'hiver dernier.

Le média espagnol Sport affirme que le Barça souhaiterait faire venir le jeune défenseur brésilien pour compenser ses lacunes en défense. À ce jour, le FC Barcelone ne dispose pas d'une grande profondeur de banc à ce poste, d'autant plus avec les blessures de Ronald Araujo et de Jules Koundé, ainsi que la retraite de Gerard Piqué. Enrôlé le jeune défenseur de 18 ans peut donc sembler une bonne idée afin de doubler ce poste clé.

Barça Mercato : Le FC Barcelone devra mettre une belle somme pour attirer Kaiky

Comme dit plus tôt, le joueur est arrivé cet été à Almeria et a signé un contrat courant jusqu'en 2028 avec le club espagnol. Tandis que le promu avait lâché pas moins de 7 millions d'euros pour attirer le défenseur brésilien, nul doute que les Rojiblancos voudront rentabiliser leur achat et faire une belle plus-value en cas de vente du joueur au Barça. Un dossier qui pourrait coûter cher au FC Barcelone.

Reversé en Europa League, le Barça souhaite se renforcer et pourrait donc mettre la main au portefeuille pour le défenseur. Le FC Barcelone, qui s'intéresse déjà à Wilfried Zaha de Crystal Palace pourrait donc faire des folies sur le marché des transferts pour retrouver un peu de sa superbe, notamment sur la scène européenne.