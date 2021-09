PSG Mercato : L’arrivée de Franck Kessié confirmée en Italie !

Publié par JEAN-LUC D le 08 septembre 2021 à 18:42

En fin de contrat à l’AC Milan, Franck Kessié pourrait bien être le premier renfort hivernal du PSG. La rumeur lancée ces derniers jours vient de trouver un écho favorable du côté de l’Italie.

Franck Kessié au PSG en janvier ?

Malgré l’arrivée de Georginio Wijnaldum cet été, le Paris Saint-Germain veut encore recruter un autre milieu de terrain. Comme annoncée ces derniers jours par la presse italienne, l’heureux élu pourrait être l’international ivoirien Franck Kessié. Libre l’été prochain, le joueur de 24 ans ne parvient pas à se mettre d’accord avec ses dirigeants sur les termes financiers d’un nouveau bail et le PSG voudrait en profiter pour le récupérer comme il l’a fait avec Gianluigi Donnarumma.

Cependant, Tuttosport assure ce mercredi que l'arrivée de Kessié à Paris pourrait finalement être bouclée six mois avant la fin de son engagement chez les Rossoneri. En effet, pour éviter de le voir partir sans aucune indemnité, le club lombard serait disposé à négocier un transfert avec le Paris SG dès l’hiver. Le média transalpin précise même que ce scénario prendre de plus en plus de l’ampleur au sein du club italien. Même si l’AC Milan ne s’avoue pas encore complètement vaincu dans ce dossier.

L’AC Milan va lancer une dernière tentative

Après Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum, Sergio Ramos et Lionel Messi, Leonardo veut continuer à puiser sur le riche marché des joueurs libres en tentant de convaincre Franck Kessié de rejoindre le Paris Saint-Germain. Si l’AC Milan bloque pour le moment son offre de prolongation à 6,5 millions d’euros, le directeur sportif parisien propose à l’ancien milieu de terrain défensif de l’Atalanta Bergame de venir émarger à 10 millions d’euros annuels dans la capitale française.

Une offre tentante, mais qui ne semble pas décourager les dirigeants milanais puisque selon le Corriere dello Sport, le club de Zlatan Ibrahimovic ne compte pas laisser dépouiller aussi facilement une seconde fois par le PSG. Échaudé par le feuilleton Donnarumma, le club italien prépare sa riposte et devrait faire une nouvelle proposition à Kessié dans les jours à venir. Pour rappel, le natif de Ouragahio réclame 8 millions d’euros pour parapher un nouveau bail à Milan. Reste à savoir si les Milanais monteront leur offre jusqu’à ce montant.

Affaire à suivre…