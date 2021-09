PSG Mercato : Nuno Mendes prend un premier pari avec Leonardo !

Publié par JEAN-LUC D le 10 septembre 2021 à 03:32

Recruté dans les dernières heures du mercato estival, Nuno Mendes a participé à sa première séance d’entraînement avec le PSG. Le latéral gauche venu du Sporting Portugal a accord é sa première interview au site officiel du club de la capitale.

Nuno Mendes savoure sa signature au PSG

Tout juste revenu du regroupement de la sélection portugaise, Nuno Mendes a retrouvé ses nouveaux coéquipiers au Camp des Loges. L’international portugais de 19 ans se sent comme dans un rêve à l’idée de penser qu’il va évoluer dans une équipe comme celle du Paris Saint-Germain avec toutes les stars que sont Lionel Messi, Sergio Ramos, Neymar, Kylian Mbappé. Le natif de Sintra avoue donc que les choses se sont passées très vite entre le PSG et lui.

« C'est sûr que ça a été très rapide. J'étais en sélection et j'ai reçu un appel pour me prévenir qu'il y avait une possibilité de signer avec le Paris Saint-Germain et ça m'a rempli de bonheur. Je n'imaginais pas vivre ce genre d'aventure aussi rapidement, mais un joueur de foot professionnel doit être prêt à tout. Je me suis préparé au maximum depuis ma formation pour représenter au mieux un club du plus haut niveau. J'ai parlé avec Danilo en sélection, je sais qu'il va m'aider dans mon processus d'intégration », a confié le nouveau numéro 25 des Rouge et Bleu. Et il veut rapidement prouver que Leonardo et Mauricio Pochettino n’ont pas eu tort en misant sur lui.

Nuno Mendes veut convaincre pour rester au PSG

prêté pour 7 millions d'euros avec une option d'achat fixée à 40 millions d'euros, Nuno Mendes espère rapidement s'intégrer et convaincre le Paris Saint-Germain de le recruter définitivement l’été prochain.

« Mon objectif, c'est de donner le maximum pour que le club me fasse confiance et que je reste définitivement. Je suis heureux d'être au Paris Saint-Germain. Je donnerai le maximum pour ce grand club, je le représenterai avec une immense fierté. Je vais tout donner chaque jour », a précisé Nuno Mendes, qui sera mis en concurrence avec Abdou Diallo, Layvin Kurzawa et Juan Bernat. Avec les nombreuses défections au sein de l’équipe parisienne, il pourrait faire ses grands débuts avec Paris samedi au Parc des Princes contre Clermont Foot, à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1.