Stade Rennais : Annonce fracassante d'un cadre sur son avenir

Publié par Ange A. le 10 septembre 2021 à 11:20

Alors qu’il vient de céder Eduardo Camavinga au Real Madrid, le Stade Rennais pourrait perdre l'un de ses cadres dans les prochains mois. Encore sous contrat jusqu’en 2023, Benjamin Bourigeaud est en effet ouvert à un départ.

Après Camavinga, un nouveau coup dur en vue pour le Stade Rennais ?

Du haut de ses 18 ans, Eduardo Camavinga va poursuivre sa carrière au Real Madrid. Le milieu de terrain a quitté le Stade Rennais dans les dernières heures du mercato estival. Son transfert a rapporté 31 millions d’euros au club breton. Après le transfert de Camavinga, le SRFC pourrait de nouveau céder un autre cadre dans les mois à venir. Interrogé par la chaîne TVR, Benjamin Bourigeaud a indiqué qu’il ne comptait pas rester encore longtemps en Bretagne. Le milieu de terrain de 27 ans a rejoint l'effectif Rouge et Noir en juillet 2017 en provenance du Racing Club de Lens. Son bail actuel est valide jusqu’en 2023. Une échéance désormais hypothétique.

Bourigeaud ouvert à un départ du Stade Rennais

« Bien sûr que j’ai le droit d’avoir les ambitions d’aller voir ailleurs. Après quatre belles années ici, je peux ambitionner de belles choses. Ça ne s’est pas fait, le mercato est terminé et je suis toujours au Stade Rennais mais ce n’est pas pour autant que je suis triste. Bien au contraire, je suis très content même si c’est sûr que j’ai envie de découvrir autre chose aussi. Ce qui est normal puisque j’ai fait deux clubs en 10 ans, ce qui est rare dans le football d’aujourd’hui », a lancé le milieu de Rennes. Reste maintenant à savoir quel sera le prochain point de chute de l’ancien Sang et Or en cas de départ du SRFC. Réponse dans les prochains mois.