LOSC Mercato : Létang a tenté un gros coup au Bayern Munich

Pour compenser le départ de Luiz Araujo parti à l’Atlanta United, le LOSC a tenté de recruter un joueur du Bayern Munich. Mais la direction du club lillois a été recalée par la cible.

LOSC Mercato : Un nouvel échec de Létang révélé

Après son sacre en Ligue 1 la saison dernière, le LOSC a perdu plusieurs de ses éléments lors du mercato estival. Mike Maignan, Boubakary Soumaré et Luiz Araujo ont quitté le club nordiste. Des départs qui ont été compensés, sauf celui d’Araujo. « On aurait pu remplacer le profil de Luiz Araujo. Mais on a des jeunes qui peuvent évoluer dans son registre de la profondeur », a récemment reconnu l’entraîneur Jocelyn Gourvennec lors d’une interview accordée à L’Équipe.

Pourtant, la direction du LOSC a tout tenté pour faire venir un nouveau milieu de terrain cet été. Et l’une des pistes étudiées par le président Olivier Létang et son équipe menait à Bouna Sarr du Bayern Munich. Le média TZ révèle que les dirigeants du club lillois étaient très intéressés par le profil de l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille. D’autres clubs européens, le Besiktas et l’Olympiakos, étaient également sur ses traces. Seulement, le joueur bavarois avait un plan précis pour la suite de sa carrière.

Bouna Sarr a décliné la proposition du LOSC

Recruté en octobre 2020 en provenance de l’ OM, Bouna Sarr traverse actuellement une situation difficile au Bayern Munich. Barré par une rude concurrence dans l’entrejeu, il est poussé vers la porte de sortie. D’ailleurs, la direction allemande ne fermait pas la porte à son départ. Le LOSC a alors sauté sur l’occasion pour tenter de le rapatrier en France.

Mais les Lillois se sont heurtés à la position ferme du milieu de terrain. La source indique que Bouna Sarr a rapidement décliné le projet lillois car il souhaite poursuivre son aventure en Bavière. Ainsi, l’ancien Marseillais est resté au Bayern Munich cette saison où son contrat expire en juin 2024.