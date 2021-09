PSG Mercato : Franck Kessié, nouvelle confirmation pour janvier

Publié par JEAN-LUC D le 10 septembre 2021 à 19:40

En fin de contrat le 30 juin prochain, Franck Kessié pourrait rejoindre le PSG lors du prochain mercato hivernal. Alors qu’il n’a toujours pas prolongé à l’AC Milan, le milieu de terrain ivoirien se rapproche de plus en plus d’un départ.

Franck Kessié ne prolongera pas à l’AC Milan

Arrivé en juillet 2019 en provenance de l’Atalanta Bergame contre un chèque de 24 millions d’euros, Franck Kessié vit probablement ses derniers mois à l’AC Milan. D’après les informations de Daniele Longo, journaliste pour Calciomercato, le milieu de terrain ivoirien a refusé la dernière proposition de sa direction, même s’il reste toujours ouvert à une prolongation à ses conditions.

« Je ne sais pas si Kessié va rester, après avoir refusé la dernière offre du Milan (5M€ pour les 2 premières années, 5,5M€ pour la troisième année, 6,5M€ pour la quatrième et la cinquième). Je pense que le joueur aimerait rester, mais aux conditions de son entourage », a-t-il expliqué à Milan Posts.

Ce vendredi, le Corriere Dello Sport rapporte qu’au sein de l’état-major de l’AC Milan, l’optimisme n’est plus de mise concernant la prolongation de l’international ivoirien de 24 ans. Le quotidien sportif italien explique que le club lombard est choqué par les montants annoncés par certains prétendants de son numéro 79, notamment le Paris Saint-Germain et Chelsea. D’ailleurs, le dossier pourrait connaître son dénouement durant l’hiver.

Franck Kessié a refusé Tottenham et est à l'écoute du PSG

Récemment, la presse italienne a évoqué l’intérêt de Tottenham pour le joueur de Stefano Pioli. Mais Daniele Longo assure que Franck Kessié a repoussé les avances des Spurs et attend le Paris Saint-Germain. Il est même prêt à rejoindre le club français dès cet hiver. « C'est une situation différente de celle de (Gianluigi Donnarumma et (Hakan) Calhanoglu. Ce qui est certain, c'est que (Franck) Kessié a refusé Tottenham, et qu'il est à l'écoute du PSG. Je n'exclus pas qu'il puisse rejoindre Paris en janvier », a indiqué le journaliste sportif.